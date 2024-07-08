Через суд. Прокуратура добилась ремонта аварийного водопровода в Омской области

Региональная прокуратура через суд добилась ремонта аварийного водопровода

Прокуратура провела проверку состояния водопровода в Таврическом районе. В ходе нее выяснилось, что водопроводные сети находятся в аварийном состоянии, из-за чего местные часто остаются без доступа к ресурсу.