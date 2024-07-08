Через суд. Прокуратура добилась ремонта аварийного водопровода в Омской области

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Региональная прокуратура через суд обязала администрацию Таврического района провести ремонт водопровода. После жалоб местных жителей, правоохранители провели проверку в населенном пункте. В ходе нее выяснилось, что водопроводные сети на улице Калинина находятся в аварийном состоянии.
Также было установлено, что орган местного самоуправления передал водопровод АО «Омскоблводопровод» по договору аренды. Из-за плачевного состояния сетей случались многочисленные порывы, жители нескольких домов оставались без воды.
После проверки прокурор Таврического района направил в суд иск о понуждении администрации поселения провести капремонт водопроводной сети. Суд требование удовлетворил. Решение проблемы поставлено на контроль.