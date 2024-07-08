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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:52

Региональная прокуратура через суд добилась ремонта аварийного водопровода

Через суд. Прокуратура добилась ремонта аварийного водопровода в Омской области

8 июля 2024, 10:52
Фото: 1MI

Региональная прокуратура через суд добилась ремонта аварийного водопровода

Прокуратура провела проверку состояния водопровода в Таврическом районе. В ходе нее выяснилось, что водопроводные сети находятся в аварийном состоянии, из-за чего местные часто остаются без доступа к ресурсу.

Региональная прокуратура через суд обязала администрацию Таврического района провести ремонт водопровода. После жалоб местных жителей, правоохранители провели проверку в населенном пункте. В ходе нее выяснилось, что водопроводные сети на улице Калинина находятся в аварийном состоянии.

Также было установлено, что орган местного самоуправления передал водопровод АО «Омскоблводопровод» по договору аренды. Из-за плачевного состояния сетей случались многочисленные порывы, жители нескольких домов оставались без воды.

После проверки прокурор Таврического района направил в суд иск о понуждении администрации поселения провести капремонт водопроводной сети. Суд требование удовлетворил. Решение проблемы поставлено на контроль.

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