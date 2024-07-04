Губернатор Хоценко сообщил, что Омскую область посетят гости выставки-форума «Россия»

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Стало известно, что Омскую область посетят гости международной выставки-форума «Россия». Они выиграли семейное путешествие.
На выставке побывали уже 18 млн человек. Юная Елизавета из города Владимир стала юбилейным гостем, за что ей вручили большой подарок. Она приехала в Москву вместе с родителем и младшим братом Макаром. Теперь семья Савиных отправится в Омскую область с помощью организаторов «России».
«Ждем гостей у нас! Благодарю организаторов выставки-форума „Россия“ за возможность открыть Омскую область жителям других регионов нашей необъятной Родины», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Добавим, что международная выставка-форум «Россия» открыта на ВДНХ уже восемь месяцев. За это время жители и гости страны узнали обо всех достижениях России, ее истории и традициях. Выставка на ВДНХ закроется 8 июля.