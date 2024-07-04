Губернатор Хоценко сообщил, что Омскую область посетят гости выставки-форума «Россия»

На выставке побывали уже 18 млн человек. Юная Елизавета из города Владимир стала юбилейным гостем, за что ей вручили большой подарок. Она приехала в Москву вместе с родителем и младшим братом Макаром. Теперь семья Савиных отправится в Омскую область с помощью организаторов «России».