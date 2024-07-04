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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Губернатор Хоценко сообщил, что Омскую область посетят гости выставки-форума «Россия»

Губернатор Хоценко сообщил, что Омскую область посетят гости выставки-форума «Россия»

4 июля 2024, 11:15
Фото: Антон Попурей
Маленькая жительница Владимира выиграла приз-путешествие, став юбилейным гостем.

Стало известно, что Омскую область посетят гости международной выставки-форума «Россия». Они выиграли семейное путешествие.

На выставке побывали уже 18 млн человек. Юная Елизавета из города Владимир стала юбилейным гостем, за что ей вручили большой подарок. Она приехала в Москву вместе с родителем и младшим братом Макаром. Теперь семья Савиных отправится в Омскую область с помощью организаторов «России».

Фото: Антон Попурей
«Ждем гостей у нас! Благодарю организаторов выставки-форума „Россия“ за возможность открыть Омскую область жителям других регионов нашей необъятной Родины», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Добавим, что международная выставка-форум «Россия» открыта на ВДНХ уже восемь месяцев. За это время жители и гости страны узнали обо всех достижениях России, ее истории и традициях. Выставка на ВДНХ закроется 8 июля.

Выставку «Россия» в Москве посетили 17 млн человек
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#Алина Ясинская#Общество#Культура#Омск#Омская область#Россия#Выставка#Новости#Выставка Россия
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