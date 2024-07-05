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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

иллюстрация

Внимательнее. Жара повлияла на движение транспорта на омской «трассе смерти»

5 июля 2024, 08:25
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Жара повлияла на движение транспорта на омской «трассе смерти»

Сотрудники Госавтоинспекции решили ограничить движение для крупногабаритных машин.

Стало известно, что на автодороге Тюмень-Омск введено ограничение. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Дело в том, что температура воздуха днем повышается до +32 градусов. По этой причине до 20:00 будет действовать ограничение для транспорта с тяжеловесными грузами. Должно быть, чтобы под воздействием высоких температур на покрытие дороги оказывалось меньшее давление, во избежание ее большей деформации.

Ограничение ввели на участке с 11-го по 89-й километры Тюмень-Омск. К слову, из-за аномальной жары в прошлом году был риск деформации рельсов на железной дороге, о чем писал Город55 в материале по ссылке ниже.

Рельсы плавятся, как сырки. Аномальная жара в Омске угрожает железной дороге
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#Алина Ясинская#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Ограничение движения#Россия#ГИБДД#Новости#Ограничительные меры#Жара
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