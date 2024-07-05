Внимательнее. Жара повлияла на движение транспорта на омской «трассе смерти»

Дело в том, что температура воздуха днем повышается до +32 градусов. По этой причине до 20:00 будет действовать ограничение для транспорта с тяжеловесными грузами. Должно быть, чтобы под воздействием высоких температур на покрытие дороги оказывалось меньшее давление, во избежание ее большей деформации.