Внимательнее. Жара повлияла на движение транспорта на омской «трассе смерти»

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Стало известно, что на автодороге Тюмень-Омск введено ограничение. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
Дело в том, что температура воздуха днем повышается до +32 градусов. По этой причине до 20:00 будет действовать ограничение для транспорта с тяжеловесными грузами. Должно быть, чтобы под воздействием высоких температур на покрытие дороги оказывалось меньшее давление, во избежание ее большей деформации.
Ограничение ввели на участке с 11-го по 89-й километры Тюмень-Омск. К слову, из-за аномальной жары в прошлом году был риск деформации рельсов на железной дороге, о чем писал Город55 в материале по ссылке ниже.