Рельсы плавятся, как сырки. Аномальная жара в Омске угрожает железной дороге

В настоящее время жаркая погода стоит на территории Республики Башкортостан, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областей. В Омске столбик термометра 12 июля обещает подняться до отметки в 40 градусов. Из-за аномальной жары в регионе ввели режим ЧС.