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Рельсы плавятся, как сырки. Аномальная жара в Омске угрожает железной дороге

12 июля 2023, 06:22
Фото: 1MI
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В Омской области аномальная жара угрожает работе железнодорожного транспорта

Деформация полотна возможна при продолжительной жаркой и сухой погоде, когда температура воздуха на 3-8° выше средних климатических значений.

Аномальная жара в Омской области может привести к деформации железнодорожных рельс. Об этом сообщили ученые Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

На сайте института отмечается, что деформация полотна возможна при продолжительной жаркой и сухой погоде, когда температура воздуха на 3-8° выше средних климатических значений. Такое явление называется выбросом пути.

«От высокой температуры металл может расширяться. Для этого между рельсами есть специальный зазор, чтобы их не выгибало. Так называемый выброс пути может представлять опасность для движения поездов», — сообщили Городу55 в РЖД.

В настоящее время жаркая погода стоит на территории Республики Башкортостан, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областей. В Омске столбик термометра 12 июля обещает подняться до отметки в 40 градусов. Из-за аномальной жары в регионе ввели режим ЧС.

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#Евгений Игишев#Железная дорога#Аномальная жара#Погода#Жара#Рельсы#Омск#Омская область
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