«Ночью чуть не задохнулись»: в омском воздухе обнаружили превышение сероводорода

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
По данным Об-Иртышского УГМС, в Кировском округе Омска 5 июля предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе была превышена в 2,75 раза (концентрация составила 0,022 мг/м³). Напомним, что с вечера четверга в регионе ввели режим «черного неба».
Омичи пожаловались на неприятный запах не только в Кировском округе. Так, сообщения от горожан появились в паблике проекта «Дыши! Омск».
«Сегодня ночью чуть не задохнулись в Нефтяниках», — рассказала Наталья Степанова.
«Дианова, 21. Вонь страшная канализация», — поступила жалоба от Юлии Юсуповой.
«Улица Дианова. Сплошной газ», — сообщил Максим Андриевский.
«САО, Магистральная, больницей воняет», — рассказала Надежда Киладзе.
О неприятном запахе омичи могут сообщать в центр экомониторинга. Телефоны для связи: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.