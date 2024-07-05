gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Иллюстрация

«Ночью чуть не задохнулись»: в омском воздухе обнаружили превышение сероводорода

5 июля 2024, 07:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

В воздухе Омска показатели ПДК по сероводороду превысили значения в 3 раза

Жители города сообщили о неприятном запахе. Больше всего жалоб поступило из Нефтяников и Левобережья.

По данным Об-Иртышского УГМС, в Кировском округе Омска 5 июля предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе была превышена в 2,75 раза (концентрация составила 0,022 мг/м³). Напомним, что с вечера четверга в регионе ввели режим «черного неба».

Омичи пожаловались на неприятный запах не только в Кировском округе. Так, сообщения от горожан появились в паблике проекта «Дыши! Омск».

«Сегодня ночью чуть не задохнулись в Нефтяниках», — рассказала Наталья Степанова.
«Дианова, 21. Вонь страшная канализация», — поступила жалоба от Юлии Юсуповой.
«Улица Дианова. Сплошной газ», — сообщил Максим Андриевский.
«САО, Магистральная, больницей воняет», — рассказала Надежда Киладзе.

О неприятном запахе омичи могут сообщать в центр экомониторинга. Телефоны для связи: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.

Задержите дыхание. В Омске объявили режим «черного неба» до завтрашнего утра
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Загрязнение воздуха#Сероводород#Режим черного неба#Неприятный запах
Подпишитесь
В Омске на Пригородной продолжили стройку, несмотря на судебный запрет
Сегодня, 04:43
Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест
Вчера, 11:24
Пост сдал — пост принял. В омском ресторане Темури Латарии появился новый директор
Сегодня, 05:17
Мылись при свечах. В Чкаловском поселке Омска больше десяти домов остались без света
Сегодня, 03:57
В конце июля на Омскую область обрушится магнитная буря
Сегодня, 05:41