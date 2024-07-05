«Ночью чуть не задохнулись»: в омском воздухе обнаружили превышение сероводорода

По данным Об-Иртышского УГМС, в Кировском округе Омска 5 июля предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе была превышена в 2,75 раза (концентрация составила 0,022 мг/м³). Напомним, что с вечера четверга в регионе ввели режим «черного неба».