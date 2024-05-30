«Проблемы копились годами»: мэр Омска — об авариях на омских ТЭЦ

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 30 мая, рассказал о ситуации с проблемными ТЭЦ в городе.
«Прокуратура провела проверку. Порядка 300 замечаний выдано. Проблемы там копились годами. Качество ремонтов и объем были спланированы не совсем правильно. Держим ситуацию на контроле», — сообщил градоначальник.
Сергей Шелест добавил, что администрация старается выполнять инвестиционную программу по части теплоснабжения. В мэрии рассчитывают на списание бюджетных кредитов, обещанное президентом. Эти деньги планируют направить на модернизацию теплосетей.
Напомним, минувшей зимой из-за проблем на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 тысячи жителей Омска остались без отопления в аномальные морозы.