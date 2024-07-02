Новые тарифы в Омске: больше всего подорожало отопление, которое не могут починить

Одной из главных новостей первых дней июля для России традиционно остается рост коммунальных тарифов. 2024 год не мог стать исключением. Для омичей «коммуналка» подорожала в общей сложности более чем на 10%, при этом изменение цен не было одинаковым. Сжиженный газ и вывоз мусора даже немного подешевели, а больше всего подорожали (на 12,6%) отопление и горячая вода.