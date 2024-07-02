Новые тарифы в Омске: больше всего подорожало отопление, которое не могут починить

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Одной из главных новостей первых дней июля для России традиционно остается рост коммунальных тарифов. 2024 год не мог стать исключением. Для омичей «коммуналка» подорожала в общей сложности более чем на 10%, при этом изменение цен не было одинаковым. Сжиженный газ и вывоз мусора даже немного подешевели, а больше всего подорожали (на 12,6%) отопление и горячая вода.
Стоит отметить, что именно в этих сферах зафиксировано больше всего проблем. Из-за аварии на ТЭЦ существенная часть города сидела без тепла в декабрьские морозы, летом происходит вынужденное продление плановых отключений горячей воды (в Амурском поселке причиной тому стали какие-то «дефекты» коммуникаций). Денег на модернизацию инфраструктуры и, в частности, для перевода ТЭЦ на газ нет.
При этом известно, что «ТГК-11», главный омский поставщик отопления, выплатит своему единственному акционеру «Интер РАО» за 2023 год 2,5 млрд рублей. В общей сложности на балансе «Интер РАО» по итогам 1-го квартала лежали 508 млрд рублей (при рыночной капитализации 410 млрд). Компания использует эти средства для того, чтобы класть их в банки под проценты: только за 1-й квартал 2024 года она получила таким образом 20,6 млрд рублей.