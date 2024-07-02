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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Новые тарифы в Омске: больше всего подорожало отопление, которое не могут починить

Новые тарифы в Омске: больше всего подорожало отопление, которое не могут починить

2 июля 2024, 12:44
Фото: 1MI
Платежи ТГК-11 и «ОмскРТС» вырастут теперь на 12,6%, хотя качество услуг снижается.

Одной из главных новостей первых дней июля для России традиционно остается рост коммунальных тарифов. 2024 год не мог стать исключением. Для омичей «коммуналка» подорожала в общей сложности более чем на 10%, при этом изменение цен не было одинаковым. Сжиженный газ и вывоз мусора даже немного подешевели, а больше всего подорожали (на 12,6%) отопление и горячая вода.

Стоит отметить, что именно в этих сферах зафиксировано больше всего проблем. Из-за аварии на ТЭЦ существенная часть города сидела без тепла в декабрьские морозы, летом происходит вынужденное продление плановых отключений горячей воды (в Амурском поселке причиной тому стали какие-то «дефекты» коммуникаций). Денег на модернизацию инфраструктуры и, в частности, для перевода ТЭЦ на газ нет.

При этом известно, что «ТГК-11», главный омский поставщик отопления, выплатит своему единственному акционеру «Интер РАО» за 2023 год 2,5 млрд рублей. В общей сложности на балансе «Интер РАО» по итогам 1-го квартала лежали 508 млрд рублей (при рыночной капитализации 410 млрд). Компания использует эти средства для того, чтобы класть их в банки под проценты: только за 1-й квартал 2024 года она получила таким образом 20,6 млрд рублей.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Отопление#Тарифы#Новости#ТГК-11#Интер РАО
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