Участниками совета первичных отделений ЕР стали представители всех 89 регионов

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Дмитрий Медведев отметил, что 2024 год стал Годом первичных отделений партии, подчеркнув, что именно эти структуры, будучи наиболее близкими к местным проблемам, являются опорой партии. Он отметил, что такие представительства будут служить площадкой для обсуждения и оперативного донесения идей секретарей до высшего руководства партии, передает mkset.ru.
Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что руководство первичных отделений будет активно проводить ротацию сотрудников для вовлечения большего числа людей. Он отметил, что треть членов совета составляет молодежь, а гендерное соотношение почти равное с небольшим преобладанием мужчин. В совете также участвуют семь участников специальной военной операции. Сидякин подчеркнул, что в партии насчитывается 86 тысяч первичных отделений.
За последние два года в первичных отделениях был проведен кадровый аудит, внедрены новые форматы стратегических сессий и форумов секретарей, которые теперь проводятся регулярно. В настоящее время руководство отделений назначается по конкурсу, действует грантовая поддержка первичных звеньев, а также запущены образовательные программы для секретарей на базе высшей партийной школы, добавил Сидякин.
Внедрена система мотивации и кадрового роста для секретарей. Первое заседание совета запланировано на 19 сентября, сообщает сайт партии ER.RU.
Ежегодно «Единая Россия» будет проводить конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Победители получат гранты на развитие общественных территорий, создание детских и спортивных площадок, поддержку социально значимых проектов, творческих инициатив и многое другое.
«В Омской области функционируют 1392 первичных отделения „Единой России“, которые объединяют более 23 тысяч членов партии и 19 тысяч сторонников. Члены первичных отделений участвуют во всех общественных акциях и мероприятиях, организуемых региональным отделением „Единой России“, проводят встречи с омичами по вопросам ЖКХ, благоустройства, озеленения, другим волнующим жителей темам. Особенно активно это происходило во время реализации партийного проекта „Жители МКД“. Нередко секретари первичных отделений выдвигают инициативы, которые находят поддержку у руководства регионального отделения партии. Буквально две недели назад секретарь Лузинского первичного отделения партии Игорь Конон и член партии Александр Карасев вернулись из зоны СВО, куда отвозили гуманитарную помощь. Они привезли от омских бойцов 12 заявлений на вступление в партию и рассказали, что среди наших защитников еще много тех, кто хочет пополнить ряды „Единой России“. Сейчас разрабатываем механизм, который даст возможность нашим омским ребятам в кратчайший срок передавать документы на вступление в партию», — сообщил секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.