Участниками совета первичных отделений ЕР стали представители всех 89 регионов

«В Омской области функционируют 1392 первичных отделения „Единой России“, которые объединяют более 23 тысяч членов партии и 19 тысяч сторонников. Члены первичных отделений участвуют во всех общественных акциях и мероприятиях, организуемых региональным отделением „Единой России“, проводят встречи с омичами по вопросам ЖКХ, благоустройства, озеленения, другим волнующим жителей темам. Особенно активно это происходило во время реализации партийного проекта „Жители МКД“. Нередко секретари первичных отделений выдвигают инициативы, которые находят поддержку у руководства регионального отделения партии. Буквально две недели назад секретарь Лузинского первичного отделения партии Игорь Конон и член партии Александр Карасев вернулись из зоны СВО, куда отвозили гуманитарную помощь. Они привезли от омских бойцов 12 заявлений на вступление в партию и рассказали, что среди наших защитников еще много тех, кто хочет пополнить ряды „Единой России“. Сейчас разрабатываем механизм, который даст возможность нашим омским ребятам в кратчайший срок передавать документы на вступление в партию», — сообщил секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.