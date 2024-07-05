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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

иллюстрация

Есть замена. Известно о возможной отставке Винникова с поста главы омского следкома

5 июля 2024, 09:04
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно о возможной отставке Олега Винникова с поста главы омского следко

Также появилась информация, по какой причине Винников может покинуть службу.

В Омской области обсуждается возможная отставка действующего нынешнего руководителя регионального следкома Олега Винникова. Издание «СуперОмск» озвучило причину его ухода.

Так, спустя пять лет службы на посту Винников может уйти с должности в связи с выходом на пенсию. В начале грядущей осени, в сентябре, заканчивается пятилетний срок полковника юстиции. Глава омского Следственного Комитета ждет приказа об отставке.

Также известно, кто может прийти на смену Олегу Винникову. На пост руководителя регионального следкома прочат генерала-майора юстиции Виталия Батищева. На данный момент он возглавляет управление СК РФ по Республике Алтай.

Напомним, что Олег Винников руководит Следственным комитетом по Омской области с сентября 2019 года.

#Алина Ясинская#Омск
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