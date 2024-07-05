Есть замена. Известно о возможной отставке Винникова с поста главы омского следкома

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Омской области обсуждается возможная отставка действующего нынешнего руководителя регионального следкома Олега Винникова. Издание «СуперОмск» озвучило причину его ухода.
Так, спустя пять лет службы на посту Винников может уйти с должности в связи с выходом на пенсию. В начале грядущей осени, в сентябре, заканчивается пятилетний срок полковника юстиции. Глава омского Следственного Комитета ждет приказа об отставке.
Также известно, кто может прийти на смену Олегу Винникову. На пост руководителя регионального следкома прочат генерала-майора юстиции Виталия Батищева. На данный момент он возглавляет управление СК РФ по Республике Алтай.
Напомним, что Олег Винников руководит Следственным комитетом по Омской области с сентября 2019 года.