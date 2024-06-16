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Updated Сегодня, 13:23

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Карелия, Медея и Замир. В ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных омичей

16 июня 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

В ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных омичей

Интернет-портал ЗАГСа регулярно публикует самые необычные и самые популярные имена новорожденных — их список обновляется ежемесячно.

И как раз сегодня, 16 мая, как раз и произошло такое обновление. Как выяснилось, в списке уникальных имен есть пополнение: в Омске родилась как минимум одна Карелия. Но, у горожан есть спрос и на мифологию — иначе как объяснить появление новорожденной с именем Медея (основательница медицинского дела в древнегреческих мифах). Кроме того, список редчайших женских имен пополнился и такими «экземплярами», как Айя, Садия и Дина.

С мужскими именами тоже произошли кое-какие изменения: например, в Омске родились Замир, Халид, Фанис и Кемаль. Ну, а какие имена для детей пользовались популярностью в минувшем месяце среди омичей — можно посмотреть в галерее:

Женские именаЖенские имена
Мужские именаМужские имена
Женские имена
Фото: Информационно-аналитический портал ЗАГС

Что касается других направлений демографической статистики, то в Омской области наблюдаются определенные проблемы: смертность явно превышает рождаемость, а в мае умерло больше 2 тыс омичей.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Статистика#Смертность#Демография#Рождаемость#Новости#ЗАГС#Имена#Новорожденные
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