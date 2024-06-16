Карелия, Медея и Замир. В ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных омичей

И как раз сегодня, 16 мая, как раз и произошло такое обновление. Как выяснилось, в списке уникальных имен есть пополнение: в Омске родилась как минимум одна Карелия. Но, у горожан есть спрос и на мифологию — иначе как объяснить появление новорожденной с именем Медея (основательница медицинского дела в древнегреческих мифах). Кроме того, список редчайших женских имен пополнился и такими «экземплярами», как Айя, Садия и Дина.