Карелия, Медея и Замир. В ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных омичей

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
И как раз сегодня, 16 мая, как раз и произошло такое обновление. Как выяснилось, в списке уникальных имен есть пополнение: в Омске родилась как минимум одна Карелия. Но, у горожан есть спрос и на мифологию — иначе как объяснить появление новорожденной с именем Медея (основательница медицинского дела в древнегреческих мифах). Кроме того, список редчайших женских имен пополнился и такими «экземплярами», как Айя, Садия и Дина.
С мужскими именами тоже произошли кое-какие изменения: например, в Омске родились Замир, Халид, Фанис и Кемаль. Ну, а какие имена для детей пользовались популярностью в минувшем месяце среди омичей — можно посмотреть в галерее:
Что касается других направлений демографической статистики, то в Омской области наблюдаются определенные проблемы: смертность явно превышает рождаемость, а в мае умерло больше 2 тыс омичей.