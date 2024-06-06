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Published Сегодня, 05:58

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Updated Сегодня, 06:08

иллюстрация

Ничего нового. В Омской области смертность почти в 2 раза превысила рождаемость

6 июня 2024, 05:58
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Смертность в Омской области превысила рождаемость почти в 2 раза

Главное государственно-правовое управление Омской области опубликовало статистику ЗАГСов. Согласно данным, с января по май в регионе было зарегистрировано 10,5 тысяч смертей. В то же время родилось всего 5,9 тысяч — это в 1,8 раза меньше.

Главное государственно-правовое управление Омской области опубликовало статистику ЗАГСов. Выяснилось, что за период с января по май в нашем регионе зарегистрировали 10,5 тысяч смертей. В то же время родилось всего 5,9 тысяч детей, что в 1,8 раза меньше.

Только в прошлом месяце в регионе было зарегистрировано 2060 случаев смерти. В городе больше всего смертей произошло в Центральном округе — 323 случая за месяц. На втором месте по количеству летальных исходов оказалось Левобережье — 296.

Самое большое число смертей в мае было зарегистрировано в Тарском и Калачинском районах — 79 и 61. Реже всего умирали в Большеуковском и Усть-Ишимском — 6 и 7 случаев соответственно.

Также, согласно последним данным, в омских роддомах родились 1215 детей. Из них 821 малыш появился на свет в городе. Больше всего детей появилось на свет в Кировском округе — 218 новорожденных за май. А меньше всего — 99 детей за месяц — в Ленинском округе города.

Наиболее высокий уровень рождаемости оказался в Омском и Исилькульском районах, где за май родилось 48 и 30 новорожденных соответственно. Реже всего детей стали рожать в северных районах области: в Большеуковском за этот же период на свет появилось всего два ребенка, а в Седельниково и Усть-Ишиме — по три малыша.

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