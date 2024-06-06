Ничего нового. В Омской области смертность почти в 2 раза превысила рождаемость

Наиболее высокий уровень рождаемости оказался в Омском и Исилькульском районах, где за май родилось 48 и 30 новорожденных соответственно. Реже всего детей стали рожать в северных районах области: в Большеуковском за этот же период на свет появилось всего два ребенка, а в Седельниково и Усть-Ишиме — по три малыша.