Омичам объяснили, почему Минюст предлагает законодательно запретить идеи чайлдфри

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Заместитель министра считает, что идея осознанного отказа от детей не отвечает интересам государства. Всеволод Вуколов уверен, что обществу нужно не отказываться от детей, а создавать условия для их рождения в семьях, тем самым укрепляя и защищая «наши ценности». Так он прокомментировал предложение Ирины Яровой, заместителя председателя Госдумы, запретить идеи child-free, сообщают «Новые Известия».
«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать, экстремистской направленности, сегодня много», — заявил замминистра.
Вуколов уточнил, что в Госдуме уже готовятся документы против сознательной бездетности. Он пообещал организовать обсуждение с экспертным сообществом законодательных инициатив о запрете child-free.
В ряде российских регионов, в том числе в Башкирии, уже выработаны аналогичные инициативы. Документ, предложенный депутатами, уже получил поддержку в Московском патриархате.
При этом остается неясным, какие именно действия россиян собираются запретить в очередной раз. Идет ли речь об идеологии child-free, которой просто не существует в природе, а есть лишь термин?
Судя по всему, в этом сложном вопросе придется руководствоваться проектом федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“», который известен как «закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри».
В прошлом году законопроект внесли в Госдуму парламентом Башкирии. После обсуждения с православным духовенством в него внесли поправку о том, что сознательный отказ от рождения детей возможен по религиозным убеждениям.
По информации Московского патриархата, количество людей, о которых идет речь, довольно велико. На 1 января этого года в стране было зарегистрировано 402 архиерея и 41 666 клириков. Из них священников — 36 721 человек, диаконов — 4945 человек.
В ведении РПЦ находятся 486 мужских монастырей и 508 женских.
«На 1 января с. г. в этих обителях подвизаются 15 830 монашествующих, из них 6351 — в мужских монастырях и 9518 — в женских», — уточнили в РПЦ.
Мнения россиян относительно нового законопроекта расходятся. Некоторые пользователи социальных сетей считают, что если бы не было религиозных исключений для представителей РПЦ, это могло бы помочь стабилизировать ситуацию с рождаемостью в стране.
Многие россияне уверены, что для стимулирования рождаемости одних запретов недостаточно. Нужен целый комплекс мер. Некоторые пользователи считают, что новый закон может привести не столько к демографическому подъему, сколько к ограничению гражданских прав.
В беседе с «НИ» адвокат Виктор Шутов высказал мнение, что продолжение рода — это естественная потребность человека. Он считает, что не стоит поощрять идеи бездетности.
«В семьях должны быть детки. Дети — это основа всего. Исключение — черные монахи, но у них особая ситуация с безбрачием: иначе не поднимешься по должности. Еще одно исключение — преступники-педофилы, для которых в некоторых странах существует химическая кастрация. Это вынужденная мера защиты общества. Но есть и другая крайность: есть случаи, когда люди хотят, но не могут иметь детей по состоянию здоровья». При этом в советское время государство взимало с них налог за бездетность. Я считаю, что это — уже перегиб. Это ничем не объяснимо логически. До такого нам доходить не следует», — прокомментировал адвокат.
При этом его коллега, адвокат Александр Смирнов, в беседе с «НИ» заявил, что новые запреты следует вводить с осторожностью. Важно, чтобы это не нарушало гражданские права.
«Конституция РФ предусматривает право на свободу выражения мнений. И мне бы лично не хотелось, чтобы это право каким-либо образом ограничивалось», — отметил адвокат.
По информации авторов телеграм-канала о женском репродуктивном здоровье «Шорохи крови», у женщин все еще есть право самим решать, как им распоряжаться своей жизнью. По крайней мере, законы РФ не обязывают граждан рожать и не устанавливают для них «репродуктивную повинность».
Правозащитники считают, что Россия сегодня стоит перед «консервативным катком, который пытается раздавить репродуктивные права женщин». В законах о воинской обязанности есть оговорки о том, кто и при каких обстоятельствах может избежать службы в армии.
«Мужчина может посвятить себя научной карьере, пойти в аспирантуру. Или здоровье плохое, понятное дело, что служить не будет. Однако в сфере репродуктивных прав (или уже правильно говорить — „репродуктивного бесправия“?) это должно быть невозможно? Это подразумевается? Вопрос, впрочем, риторический», — говорится в сообщении.
По данным ученых, около 13% людей на планете не могут иметь детей по медицинским причинам. Будет ли правильным наказывать их за публичное выражение собственных мыслей о продолжении рода?
В некоторых сообществах люди сравнили предложение о запрете чайлдфри с идеей запрета абортов, которая вызвала большой общественный резонанс. Они также вспомнили о возможности введения налога на бездетность.
Люди удивились тому, что после обсуждения этой инициативы с представителями духовенства, мнение обычных граждан может стать менее важным для государства, чем убеждения священнослужителей.
«Почему людям, ушедшим в монастырь, пропагандировать безбрачие и бездетность можно, а остальным — нет? Разве это не дискриминация?» — поинтересовалась в обсуждении темы в сети Telegram одна из пользовательниц.