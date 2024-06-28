Омичам объяснили, почему Минюст предлагает законодательно запретить идеи чайлдфри

По информации авторов телеграм-канала о женском репродуктивном здоровье «Шорохи крови», у женщин все еще есть право самим решать, как им распоряжаться своей жизнью. По крайней мере, законы РФ не обязывают граждан рожать и не устанавливают для них «репродуктивную повинность».