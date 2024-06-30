В Росстате назвали самую распространенную причину смерти омичей в 2023 году

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По информации специалистов Росстата, за минувший 2023 год в Омской области ушли из жизни 23987 человек. А это, между прочим, почти на 2 тысячи меньше чем в прошлом году и на 10 тыс меньше в сравнении с 2021 годом.
Активнее всего омичей «косят» болезни системы кровообращения: эти недуги стали причиной смерти почти для 10,48 тыс омичей — а это более половины всех статистических данных за год. Следующее смертельное заболевание — ишемическая болезнь сердца. Цифры умерших именно от этой болезни чуть меньше, но все равно внушают страх — 5474 человека.
Смерть от онкологии распространена среди омичей еще меньше: рак унес жизни почти 3699 человек. Заболевания, связанные с нарушением мозгового кровообращения отстают от онкологии совсем немного: они стали причиной летального исхода в 3693 случаев.
Смерть от неестественных причин стала аутсайдером грустной статистики — 2225 смертей, однако в этой категории наибольшая доля умерших приходится на сведение счетов с жизнью — самоубийство совершили 203 омича.