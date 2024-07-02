На Алтае состоялся фестиваль, посвященный поэту Роберту Рождественскому

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
События в рамках литературного фестиваля прошли в Косихе, Тальменке, Барнауле, Новоалтайске и Алейске. Среди участников были дочь поэта Екатерина Рождественская, актер Дмитрий Певцов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, карельский артист Владислав Косарев и другие. Один из гостей фестиваля — Юрий Андресов, заместитель президента — председателя правления банка «Открытие», пишет inkazan.ru.
Он отметил, что банк «Открытие» уже шесть лет поддерживает этот литературный фестиваль, а также поделился впечатлениями от посещения родины поэта.
Первый день фестиваля включал в себя встречу с писателями и презентацию книги Ксении Рождественской «Роберт Рождественский: чужой билет» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха». Встреча состоялась в КЗ «Сибирь».
На следующий день прошли творческие встречи с писателями в библиотеках, а также литературно-музыкальная программа «Шестидесятники» в Государственной филармонии Алтайского края. В ней приняли участие Екатерина Рождественская и симфонический оркестр филармонии.
Фестиваль завершился 29 июня в Косихе, родном селе Роберта Рождественского. Здесь состоялся межрайонный песенный и поэтический фестиваль, а также концерт Дмитрия Певцова и группы «Певцовъ-оркестр». Артисты исполнили песни из советских кинофильмов на стихи Рождественского. В рамках фестиваля также работала площадка «Улица Советская».