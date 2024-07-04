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Updated Сегодня, 09:48

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Говорил маме, что уходит на задание. В Омской области простились с погибшим в СВО

4 июля 2024, 09:04
Фото: 1MI
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В Омской области простились с военным, который ранее пропал без вести на СВО

Степан Савельев отправился на спецоперацию с лучшим другом. Оба молодых человека погибли при выполнении служебного долга.

На прошлой неделе, 28 июня, в Омской области попрощались с 20-летним военнослужащим Степаном Савельевым, погибшим в спецоперации. Об этом сообщили в школе села Красноярка, в которой учился Степан.

Омич ушел добровольцем на СВО вместе с лучшим другом. Последний раз военнослужащий связывался с родными в середине марта, говорил маме, что отправляется на задание. На друга Степана Савельева пришла «похоронка», а сам он пропал без вести. Позднее стало известно, что молодой человек погиб 20 марта при выполнении боевого задания.

Степан Савельев служил на должности командира боевой машины десантно-штурмового взвода.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Степана Савельева.

#Евгений Игишев#Общество
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