Говорил маме, что уходит на задание. В Омской области простились с погибшим в СВО

Омич ушел добровольцем на СВО вместе с лучшим другом. Последний раз военнослужащий связывался с родными в середине марта, говорил маме, что отправляется на задание. На друга Степана Савельева пришла «похоронка», а сам он пропал без вести. Позднее стало известно, что молодой человек погиб 20 марта при выполнении боевого задания.