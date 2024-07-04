Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест

Бывший министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов не смог обжаловать свой арест. Об этом Городу55 сообщили в Московском городском суде. Экс-чиновник останется в СИЗО до 4 августа. В дальнейшем меру пресечения могут продлить.