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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Владимир Куприянов

Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест

4 июля 2024, 11:24
Фото: gorod55.ru
Владимир Куприянов
Бывший чиновник останется в СИЗО до 4 августа.

Бывший министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов не смог обжаловать свой арест. Об этом Городу55 сообщили в Московском городском суде. Экс-чиновник останется в СИЗО до 4 августа. В дальнейшем меру пресечения могут продлить.

«Без изменений. Все так же оставили», — рассказали в суде.

Заседание по апелляции прошло 1 июля. Напомним, Куприянова задержали в начале июня и этапировали в Москву. Басманный суд отправил бывшего министра в следственный изолятор на 2 месяца.

Владимиру Куприянову предъявлено обвинение в получении взятки. Его уволили из регионального правительства в конце мая. Оказалось, что министра «сдал» экс-директор Марьяновского дома-интерната Валерий Башуров. Работу учреждения контролирует омский министерство труда. Директора интерната ранее взяли во внимание силовики.

Омский экс-министр Куприянов подал апелляцию, чтобы оспорить арест
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Москва#Министр труда#Взятка#Арест#СИЗО#Апелляция
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