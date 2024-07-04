Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Бывший министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов не смог обжаловать свой арест. Об этом Городу55 сообщили в Московском городском суде. Экс-чиновник останется в СИЗО до 4 августа. В дальнейшем меру пресечения могут продлить.
«Без изменений. Все так же оставили», — рассказали в суде.
Заседание по апелляции прошло 1 июля. Напомним, Куприянова задержали в начале июня и этапировали в Москву. Басманный суд отправил бывшего министра в следственный изолятор на 2 месяца.
Владимиру Куприянову предъявлено обвинение в получении взятки. Его уволили из регионального правительства в конце мая. Оказалось, что министра «сдал» экс-директор Марьяновского дома-интерната Валерий Башуров. Работу учреждения контролирует омский министерство труда. Директора интерната ранее взяли во внимание силовики.