Обанкротившаяся компания Андрея Кипервара выставила на торги завод

Напомним: учредителем «Блок-Модуля» является депутат областного Законодательного собрания Андрей Кипервар. Компания была признана банкротом в декабре 2023 года по заявлению столичной фирмы «Реметалл». В апреле мы писали о том, что на торги выставлен еще один имущественный комплекс на 1-й Казахстанской, включающий цех ремонта агрегатов, котельную и 37 гектаров земли.