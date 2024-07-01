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Updated Сегодня, 08:20

Компания Андрея Кипервара выставила на торги завод на 1-й Казахстанской

Обанкротившаяся компания Андрея Кипервара выставила на торги завод

1 июля 2024, 08:18
Фото: 1MI

Компания Андрея Кипервара выставила на торги завод на 1-й Казахстанской

Начальная цена недвижимости с землей — почти 30 млн рублей.

В Омске сейчас проходит процедуру конкурсного производства ООО «Блок-Модуль», зарегистрированное на 1-й Казахстанской улице. Конкурсный управляющий Виктор Погребняк выставил на торги один из главных активов этой компании — имущественный комплекс в промзоне Кировского округа, включающий плавильный цех, трансформаторную подстанцию, еще одно помещение и 2 земельных участка общей площадью 30 соток. Начальная цена — 29,8 млн рублей.

Напомним: учредителем «Блок-Модуля» является депутат областного Законодательного собрания Андрей Кипервар. Компания была признана банкротом в декабре 2023 года по заявлению столичной фирмы «Реметалл». В апреле мы писали о том, что на торги выставлен еще один имущественный комплекс на 1-й Казахстанской, включающий цех ремонта агрегатов, котельную и 37 гектаров земли.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Торги#Новости#Андрей Кипервар
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