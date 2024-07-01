Обанкротившаяся компания Андрея Кипервара выставила на торги завод

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Омске сейчас проходит процедуру конкурсного производства ООО «Блок-Модуль», зарегистрированное на 1-й Казахстанской улице. Конкурсный управляющий Виктор Погребняк выставил на торги один из главных активов этой компании — имущественный комплекс в промзоне Кировского округа, включающий плавильный цех, трансформаторную подстанцию, еще одно помещение и 2 земельных участка общей площадью 30 соток. Начальная цена — 29,8 млн рублей.
Напомним: учредителем «Блок-Модуля» является депутат областного Законодательного собрания Андрей Кипервар. Компания была признана банкротом в декабре 2023 года по заявлению столичной фирмы «Реметалл». В апреле мы писали о том, что на торги выставлен еще один имущественный комплекс на 1-й Казахстанской, включающий цех ремонта агрегатов, котельную и 37 гектаров земли.