Обанкротившаяся компания Кипервара выставила на торги завод

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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В Омске сейчас проходит процедуру конкурсного производства ООО «Блок-Модуль», зарегистрированное на 1-й Казахстанской улице. Конкурсный управляющий Виктор Погребняк выставил на торги главный актив этой компании — имущественный комплекс в промзоне Кировского округа, включающий земельный участок на 37,6 тысяч квадратных метров, и 4 здания (в частности, цех ремонта агрегатов и котельная).
Начальная цена — 20 млн 297 тысяч рублей. Кроме того, Погребняк хочет продать BMW X5 за 5,1 млн рублей, Камаз за 350 тысяч и автомобиль ИЖ-27175 («каблучок») за 70 тысяч.
Напомним: учредителем «Блок-Модуля» является депутат областного Законодательного собрания Андрей Кипервар. Компания была признана банкротом в декабре 2023 года по заявлению столичной фирмы «Реметалл».