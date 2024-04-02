Обанкротившаяся компания Кипервара выставила на торги завод

В Омске сейчас проходит процедуру конкурсного производства ООО «Блок-Модуль», зарегистрированное на 1-й Казахстанской улице. Конкурсный управляющий Виктор Погребняк выставил на торги главный актив этой компании — имущественный комплекс в промзоне Кировского округа, включающий земельный участок на 37,6 тысяч квадратных метров, и 4 здания (в частности, цех ремонта агрегатов и котельная).