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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

иллюстрация

Все проверят и исправят. Омичи пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах

17 июня 2024, 07:29
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске проверят автобусы и троллейбусы после жалоб на неработающие кондиционеры

Омичи пожаловались на работу кондиционеров в общественном транспорте. По их словам, водители не всегда включают оборудование.

Сегодня Сергей Шелест рассказал, что получил от омичей жалобы на работу кондиционеров в общественном транспорте. Со слов горожан, водители не всегда включают оборудование.

«Ежедневно в линию выходит 153 автобуса и 111 троллейбусов, оснащенных салонными кондиционерами. Уважаемые пассажиры, в случае необходимости включения кондиционера обращайтесь к кондуктору либо к водителю автобуса или троллейбуса. Обращаю внимание на то, что все окна и люки в салоне при этом должны быть закрыты», — написал в своем телеграм-канале мэр.

Также Шелест поручил руководителям ПП № 8 и омского электротранспорта провести тщательную проверку систем кондиционирования в подвижном составе. В случае необходимости ремонта он потребовал провести его оперативно.

Ранее Город55 рассказывал, что омичка через суд добилась компенсации за ожог ягодиц, который она получила в автобусе. Женщина села на переднее место у окна с левой стороны, не заметив, что на сиденье разлита жидкость. Во время поездки она почувствовала жжение в области ягодиц и решила выйти на остановке «Госпиталь». После этого она обратилась к врачу, который диагностировал у нее ожог ягодиц химическим веществом.

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