Все проверят и исправят. Омичи пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах

Ранее Город55 рассказывал, что омичка через суд добилась компенсации за ожог ягодиц, который она получила в автобусе. Женщина села на переднее место у окна с левой стороны, не заметив, что на сиденье разлита жидкость. Во время поездки она почувствовала жжение в области ягодиц и решила выйти на остановке «Госпиталь». После этого она обратилась к врачу, который диагностировал у нее ожог ягодиц химическим веществом.