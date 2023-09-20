На экс-директора «Омскоблстройзаказчика» Кирьякова завели дело за взятку

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Сегодня стало известно, что в СКР по Омской области возбудили уголовное дело на бывшего директора «Омскоблстройзаказчика» Егора Кирьякова.
«Возбуждено уголовное дело, Кирьякову вменяют получение взятки в особо крупном размере. Под уголовное преследование попал и взяткодатель», — сообщил источник Города55.
По словам нашего собеседника, сейчас по ходатайству следствия Кирьяков заключен под стражу и будет водворен в СИЗО. Тем временем силовики готовят и проводят обыски по интересующим их местам, с которыми связан бывший чиновник.