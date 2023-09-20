Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Подробности взятки пока неизвестны

На экс-директора «Омскоблстройзаказчика» Кирьякова завели дело за взятку

20 сентября 2023, 11:41
Фото: 1MI
Подробности взятки пока неизвестны
По ходатайству следствия суд отправил бывшего чиновника под стражу.

Сегодня стало известно, что в СКР по Омской области возбудили уголовное дело на бывшего директора «Омскоблстройзаказчика» Егора Кирьякова.

«Возбуждено уголовное дело, Кирьякову вменяют получение взятки в особо крупном размере. Под уголовное преследование попал и взяткодатель», — сообщил источник Города55.

По словам нашего собеседника, сейчас по ходатайству следствия Кирьяков заключен под стражу и будет водворен в СИЗО. Тем временем силовики готовят и проводят обыски по интересующим их местам, с которыми связан бывший чиновник.

Читайте также:
Омский стоматолог Федурин попался на взятке судье из Новосибирской областиПосадивший самолет в поле пилот признал, что полосы в Омске хватало для посадкиДепутат Госдумы предложил забрать у «Уральских авиалиний» лицензию из-за полей
#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Уголовное дело#Коррупция#Взятка#Новости#Василий Попов#Егор Кирьяков#Омскоблстройзаказчик
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Омской области
Вчера, 06:50
Хоценко вручили удостоверение об избрании губернатором Омской области
Сегодня, 09:44
К зиме (не) готовы. В Омске обнаружили массу повреждений на тепловых сетях
Сегодня, 07:36
Многомиллионную закупку саженцев деревьев в Омске отменили ради экономии
Сегодня, 10:36
На окраине Омска выставили на продажу гостиницу на 7 номеров за 65 млн
Сегодня, 09:21
«Темпом работ остался недоволен». Хоценко оценил ход ремонта омского ТЮЗа
Сегодня, 09:54