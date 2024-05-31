Экс-застройщика школы в Серебряном береге не стали включать в «черный» список

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Антимонопольщики рассмотрели обращение департамента строительства. Работники мэрии потребовали внести в реестр недобросовестных поставщиков московскую компанию «Капитал развитие», которая начинала возводить школу на 1122 места в микрорайоне Серебряный берег». В середине мая спустя полгода «затишья» на стройплощадке контракт с москвичами расторгли в одностороннем порядке.
В депстрое сообщили, что неоднократно направляли в адрес компании «Капитал развитие» обращения о нарушении сроков выполнения работ. С 28 апреля прошлого года до 5 марта 2024-го набралось 10 таких писем.
В свою очередь представители экс-подрядчика объяснили, что отставание от изначально утвержденного графика возникло по вине другой стороны — из-за некачественного и недоработанного проекта школы в Серебряном береге. К тому же, по мнению «Капитал развития», по большинству спорных вопросов не было никакого взаимодействия с департаментом строительства.
«Парадоксально, но мы оказались потерпевшими в этой ситуации. Решение ФАС подтверждает, что правда на нашей стороне и что к заказчику есть вопросы, например, почему некачественный проект прошел госэкспертизу. Сейчас, несмотря на возбужденное в отношении проектировщика „ЗСК-Проект“ уголовное дело, департамент строительства пытается доказать, что некачественно выполненные изыскания не повлияли на сроки выполнения работ», — отметила гендиректор ООО «Капитал развитие» Наталья Черепанова.
В компании считают, что за выполненные демонтажные и другие работы депстрой задолжал им около 300 млн рублей.
«На демонтажные работы мы брали деньги из аванса. Мы подали иск на заказчика в Арбитражный суд Омской области на оплату этих допработ на сумму 275 млн рублей. Также мы будем подавать иск на 25 млн рублей. Будем оспаривать решение о возврате денег в суде. По поводу неустойки сейчас также идет суд», — добавила Черепанова.
Рассмотрев все доводы заказчика и экс-подрядчика, антимонопольщики пришли к выводу, что застройщиком принимались все меры для исполнения условий контракта. Поэтому «Капитал развитие» не стали включать в реестр недобросовестных поставщиков.
Напомним, что на разработчика проекта школы в Серебряном береге — ижевскую компанию «ЗСК-Проект» — завели уголовное дело. Из-за допущенной ими ошибки в геологических изысканиях объем демонтажных работ вырос больше чем в два раза.
Сейчас для объекта, готового на 10%, ищут нового подрядчика. Накануне на пресс-конференции мэр Сергей Шелест объяснил проблемы со строительством школ и детских садов в Омске недобросовестностью подрядчиков.