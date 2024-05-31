Экс-застройщика школы в Серебряном береге не стали включать в «черный» список

В свою очередь представители экс-подрядчика объяснили, что отставание от изначально утвержденного графика возникло по вине другой стороны — из-за некачественного и недоработанного проекта школы в Серебряном береге. К тому же, по мнению «Капитал развития», по большинству спорных вопросов не было никакого взаимодействия с департаментом строительства.