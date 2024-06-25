После долгой болезни скончался ветеран омского хоккея Станислав Первушин

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Published Сегодня, 02:56
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Накануне в телеграм-канале хоккейного клуба «Авангард» появилась печальная новость: на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался Станислав Первушин.
«Вклад Станислава Романовича в омский хоккей огромен и бесценен, мы благодарим его за все, что было сделано, и приносим искренние соболезнования родным и близким», — написали в клубе.
Станислав Первушин посвятил всю свою жизнь омскому хоккею. Он играл за две местные профессиональные команды, работал тренером в детской спортивной школе, был тренером-администратором в «Авангарде», возглавлял фарм-клуб, а также занимал должность начальника команды. В последние годы он активно участвовал в развитии ветеранского движения и популяризации хоккея среди широкой аудитории.
Напомним, что в Омске Первушин играл за команды «Локомотив» (1968–1971), «Химик» и «Шинник» (1973–1975). В составе «Локомотива» он стал чемпионом РСФСР в 1969 году, а в составе «Химика» — в 1973 году.
Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Станислава Первушина.