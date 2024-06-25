После долгой болезни скончался ветеран омского хоккея Станислав Первушин

Станислав Первушин посвятил всю свою жизнь омскому хоккею. Он играл за две местные профессиональные команды, работал тренером в детской спортивной школе, был тренером-администратором в «Авангарде», возглавлял фарм-клуб, а также занимал должность начальника команды. В последние годы он активно участвовал в развитии ветеранского движения и популяризации хоккея среди широкой аудитории.