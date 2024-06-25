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Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

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Updated Сегодня, 03:00

иллюстрация

После долгой болезни скончался ветеран омского хоккея Станислав Первушин

25 июня 2024, 02:56
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Ушел из жизни Станислав Первушин, ветеран омского хоккея. Он работал тренером и играл за две местные профессиональные хоккейные команды. В последние годы Первушин активно участвовал в развитии ветеранского движения и популяризации хоккея.

Накануне в телеграм-канале хоккейного клуба «Авангард» появилась печальная новость: на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался Станислав Первушин.

«Вклад Станислава Романовича в омский хоккей огромен и бесценен, мы благодарим его за все, что было сделано, и приносим искренние соболезнования родным и близким», — написали в клубе.
Станислав ПервушинСтанислав Первушин
Станислав Первушин
Фото: ХК «Авангард»

Станислав Первушин посвятил всю свою жизнь омскому хоккею. Он играл за две местные профессиональные команды, работал тренером в детской спортивной школе, был тренером-администратором в «Авангарде», возглавлял фарм-клуб, а также занимал должность начальника команды. В последние годы он активно участвовал в развитии ветеранского движения и популяризации хоккея среди широкой аудитории.

Напомним, что в Омске Первушин играл за команды «Локомотив» (1968–1971), «Химик» и «Шинник» (1973–1975). В составе «Локомотива» он стал чемпионом РСФСР в 1969 году, а в составе «Химика» — в 1973 году.

Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Станислава Первушина.

На 73-м году ушел из жизни бывший тренер омского «Иртыша» Анатолий Кузнецов
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