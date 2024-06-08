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иллюстрация

На 73-м году ушел из жизни бывший тренер омского «Иртыша» Анатолий Кузнецов

8 июня 2024, 08:02
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В официальном паблике футбольного клуба «Иртыш» сообщили, что на 73-м году жизни после тяжелой болезни скончался Анатолий Кузнецов. Однако пока нет информации о том, где и когда состоится прощание.

Накануне в официальном паблике футбольного клуба «Иртыш» сообщили о печальном событии: на 73-м году жизни после тяжелой болезни скончался Анатолий Кузнецов.

«Вся жизнь Анатолия Ивановича была связана с футболом. И его трудовая биография подтверждает: он был первоклассным специалистом. Он очень многое сделал для развития юношеского футбола в Омске, отдал много сил и времени работе в футбольной школе „Иртыш“. Анатолий Иванович давал много ценных советов, учил молодежь, опекал людей старшего поколения», — отметили представители клуба.
Анатолий Иванович КузнецовАнатолий Иванович Кузнецов
Анатолий Иванович Кузнецов
Фото: Футбольный клуб «Иртыш»

Напомним, что Анатолий Кузнецов — выпускник Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. С 1982 по 1985 год он занимал должность начальника команды «Иртыш», под его руководством команда получила путевку в первую союзную лигу. В период с 1985 по 1986 год Кузнецов работал тренером «Иртыша».

Далее с 1986 по 1992 год занимал должность старшего преподавателя кафедры футбола в СибГУФК. Кузнецов также имел опыт работы со сборной клубов под эгидой Российского футбольного союза и юношескими сборными России. В 2005 и 2006 годах он был главным тренером команды «Иртыш-1946».

Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Кузнецова.

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