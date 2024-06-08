На 73-м году ушел из жизни бывший тренер омского «Иртыша» Анатолий Кузнецов

В официальном паблике футбольного клуба «Иртыш» сообщили, что на 73-м году жизни после тяжелой болезни скончался Анатолий Кузнецов. Однако пока нет информации о том, где и когда состоится прощание.

Накануне в официальном паблике футбольного клуба «Иртыш» сообщили о печальном событии: на 73-м году жизни после тяжелой болезни скончался Анатолий Кузнецов. «Вся жизнь Анатолия Ивановича была связана с футболом. И его трудовая биография подтверждает: он был первоклассным специалистом. Он очень многое сделал для развития юношеского футбола в Омске, отдал много сил и времени работе в футбольной школе „Иртыш“. Анатолий Иванович давал много ценных советов, учил молодежь, опекал людей старшего поколения», — отметили представители клуба. Анатолий Иванович Кузнецов Фото: Футбольный клуб «Иртыш» Напомним, что Анатолий Кузнецов — выпускник Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. С 1982 по 1985 год он занимал должность начальника команды «Иртыш», под его руководством команда получила путевку в первую союзную лигу. В период с 1985 по 1986 год Кузнецов работал тренером «Иртыша». Далее с 1986 по 1992 год занимал должность старшего преподавателя кафедры футбола в СибГУФК. Кузнецов также имел опыт работы со сборной клубов под эгидой Российского футбольного союза и юношескими сборными России. В 2005 и 2006 годах он был главным тренером команды «Иртыш-1946». Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Кузнецова. В Омске на 95-м году жизни скончался известный ученый Владимир Ильин Узнать подробнее Читайте также: «Человек-легенда». В Омске на 65-м году жизни скончался учитель Борис Коноплев