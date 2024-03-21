Без конкретики. Омичам объяснят, что делать и куда идти при возникновении угрозы

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Зампредседателя регионального правительства Алексей Ромахин рассказал, что провел учебно-методические занятия по подготовке населения и всех спецслужб к действиям на случай возникновения угрозы. По словам чиновника, эта тема сейчас очень актуальна, так как некоторые регионы России подвергаются обстрелам.
Чтобы люди понимали, куда идти и что делать при возникновении ЧС, Ромахин хочет объяснить омичам все тонкости. На занятии был представлен макет укрытия для населения, однако горожанам его так и не показали.
«В течение 2024 года планируется организовать данную работу совместно с органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области и обслуживающими организациями», — рассказал зампредседателя правительства.