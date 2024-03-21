Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Иллюстрация

Без конкретики. Омичам объяснят, что делать и куда идти при возникновении угрозы

21 марта 2024, 10:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам объяснят, что делать и куда идти при возникновении угрозы

О таких намерениях рассказал зампредседателя регионального правительства Алексей Ромахин.

Зампредседателя регионального правительства Алексей Ромахин рассказал, что провел учебно-методические занятия по подготовке населения и всех спецслужб к действиям на случай возникновения угрозы. По словам чиновника, эта тема сейчас очень актуальна, так как некоторые регионы России подвергаются обстрелам.

Чтобы люди понимали, куда идти и что делать при возникновении ЧС, Ромахин хочет объяснить омичам все тонкости. На занятии был представлен макет укрытия для населения, однако горожанам его так и не показали.

«В течение 2024 года планируется организовать данную работу совместно с органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области и обслуживающими организациями», — рассказал зампредседателя правительства.
Теперь точно. В Омске введут в строй систему оповещения о ЧС и военных действиях
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Новости#Опасность#Спасение#Анастасия Баянова#Укрытие#Убежище
Подпишитесь
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
Сегодня, 06:35
Поплыли? Зимой в Омской области выпало в полтора раза больше снега, чем ожидалось
Сегодня, 06:30
Ехали на летней резине. На трассе Тюмень — Омск разбились двое студентов колледжа
Сегодня, 06:54
Летающий дьявол с зеленым хвостом. В ночном небе над Омском заметили комету
Сегодня, 03:00
Спустя сутки. Известно, куда пошел работать Кравец после ухода из омского «Авангарда»
Вчера, 11:30
В Омской области за 1,6 млн рублей покупают крематоры для сжигания трупов животных
Сегодня, 03:16
"