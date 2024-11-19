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Ядерное оружие

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2024
Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину
В доктрине обозначены основные изменения, связанные с действиями военных коалиций и использованием оружия массового поражения.
19 ноября, 10:16
Омичам объяснили, для кого предназначены убежища и куда идти в случае ЧС
25 июня, 06:14
2023
Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний
Глава страны допускает вероятные ядерные испытания.
2 ноября 2023, 11:44
2022
Путин высказался об угрозе ядерной войны в мире
Во время выступления перед Советом по правам человека президент России высказался об угрозах ядерной войны.
7 декабря 2022, 15:54

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