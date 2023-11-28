Для Омска планируют закупить противошоковые костюмы на случай ЧС в 2024 году

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Начальная сумма контракта составляет 679 800 рублей. На эти деньги планируется приобрести 2 противошоковых костюма, предназначенных для экстренной помощи пациентам с гиповолемическим шоком.
Согласно описанию, представленному в объявлении о закупке, костюмы должны быть из герметичной ткани или нейлона, иметь систему наддува, пневмобрюки и сумку для хранения и переноски. Они предназначены для людей старше 13 лет и весом от 45 килограмм.
Подать заявку на аукцион можно было до 24 ноября, сейчас же их обрабатывает комиссия.