Для Омска планируют закупить противошоковые костюмы на случай ЧС в 2024 году

Согласно описанию, представленному в объявлении о закупке, костюмы должны быть из герметичной ткани или нейлона, иметь систему наддува, пневмобрюки и сумку для хранения и переноски. Они предназначены для людей старше 13 лет и весом от 45 килограмм.