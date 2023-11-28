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Для Омска планируют закупить противошоковые костюмы на случай ЧС в 2024 году

28 ноября 2023, 10:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

Для Омска закупят два противошоковых костюма на случай ЧС

Организацией аукциона занимается казенное учреждение Омской области «Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения».

Начальная сумма контракта составляет 679 800 рублей. На эти деньги планируется приобрести 2 противошоковых костюма, предназначенных для экстренной помощи пациентам с гиповолемическим шоком.

Согласно описанию, представленному в объявлении о закупке, костюмы должны быть из герметичной ткани или нейлона, иметь систему наддува, пневмобрюки и сумку для хранения и переноски. Они предназначены для людей старше 13 лет и весом от 45 килограмм.

Подать заявку на аукцион можно было до 24 ноября, сейчас же их обрабатывает комиссия.

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#Омск#Омская область#Новости#Режим ЧС#Чс#Чрезвычайная ситуация#Чрезвычайное происшествие#Закупки#Защита#Анастасия Баянова
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