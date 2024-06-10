Банкоматы, теплицы и отели. Хоценко озвучил итоги работы Омской области на ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время сегодняшнего брифинга рассказал об итогах работы на ПМЭФ-2024. Трехдневная поездка получилась плодотворной.
«Провели все встречи, которые запланировали, это более 30 встреч и с бизнесом, и с членами правительства РФ. Более 18 соглашений подписали. Сумму инвестиций минэкономики уже подсчитало: порядка 480 млрд рублей», — заявил глава региона.
Самыми большими проектами по объему инвестиций стали создание нового производства и кластера переработчиков сырья — полиэтилена, полипропилена, других видов продукции — за 350 млрд рублей (инвестор — ГК «Титан») и строительство аэропорта в Федоровке за 43 млрд (инвестор — УК «Аэропорты регионов»). Первый проект позволит создать более 1500 рабочих мест.
Другие проекты, по словам губернатора, менее капиталоемкие, но не менее значимые:
Помимо этого, в регионе откроют промышленные кластеры. По сути, это будет цепочка предприятий, которая создаст компонентную базу для готового изделия, для конечного производства. Это поможет конвертировать потенциал оборонной промышленности в гражданскую продукцию.