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Published Сегодня, 14:39

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Updated Сегодня, 14:41

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Банкоматы, теплицы и отели. Хоценко озвучил итоги работы Омской области на ПМЭФ-2024

10 июня 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney
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После ПМЭФ-2024 в Омскую область зайдут инвесторы с многомиллиардными проектами

Члены делегации из Омской области за три дня провели более 30 встреч с представителями бизнеса и правительства РФ.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время сегодняшнего брифинга рассказал об итогах работы на ПМЭФ-2024. Трехдневная поездка получилась плодотворной.

«Провели все встречи, которые запланировали, это более 30 встреч и с бизнесом, и с членами правительства РФ. Более 18 соглашений подписали. Сумму инвестиций минэкономики уже подсчитало: порядка 480 млрд рублей», — заявил глава региона.

Самыми большими проектами по объему инвестиций стали создание нового производства и кластера переработчиков сырья — полиэтилена, полипропилена, других видов продукции — за 350 млрд рублей (инвестор — ГК «Титан») и строительство аэропорта в Федоровке за 43 млрд (инвестор — УК «Аэропорты регионов»). Первый проект позволит создать более 1500 рабочих мест.

Другие проекты, по словам губернатора, менее капиталоемкие, но не менее значимые:

  • Строительство компанией «Рост» тепличного комплекса в Омском районе. Сейчас Омская область обеспечивает себя овощами (помидорами, огурцами, зеленью) только на 55-60%. Объем инвестиций — 10 млрд рублей. Инвестор построит теплицы на площади 20 га, что позволит производить 15 тысяч тонн овощей в год.
  • «СибРос» к концу 2025 года построит гостиничный комплекс на 500-600 человек в Омском районе. Новый объект стоимостью более 1,5 млрд рублей будет включать 70 номеров, спа-зону, фитнес-центр и ресторан.
  • Для модернизации системы наружного освещения и городской инфраструктуры в Омске запустят производство светотехнического оборудования.
  • Откроется завод по производству решетчатого настила.
  • В особой экономической зоне «Авангард» появится завод по производству банкоматов для банковского сектора.

Помимо этого, в регионе откроют промышленные кластеры. По сути, это будет цепочка предприятий, которая создаст компонентную базу для готового изделия, для конечного производства. Это поможет конвертировать потенциал оборонной промышленности в гражданскую продукцию.

Было множество ограничений. Хоценко объяснил, почему Омску необходим новый аэропорт
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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Завод#Инвестиции#Строительство#Производство#Инвестор#Новости#Соглашение#Виталий Хоценко#ПМЭФ-2024
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