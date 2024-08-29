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Лузино

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2024
Новые технологии. В Лузино школьников научат собирать беспилотники
Школа планирует покупку учебного модуля «Беспилотные летательные аппараты», который включает набор для сборки аппарата, очки и конструкторы. Стоимость составит чуть больше миллиона рублей.
29 августа, 03:26
Масштабное торжество, грубый чиновник и необычные гости. Омск в воскресенье
30 июня, 14:00
Глава Омского района разберется в ситуации с грубым общением своего подчиненного
Словесная перепалка по поводу подвоза питьевой воды создала серьезный накал эмоций, из-за которого глава Лузино, Александр Маслов, перешел на грубость.
30 июня, 08:35
Триста рабочих мест. В селе под Омском построят тепличный комплекс за 10 млрд рублей
24 июня, 04:10
Горит зерно. В Лузино Омской области произошел пожар на производстве
30 апреля, 09:08
2023
В Омской области Mercedes улетел в кювет и воткнулся днищем в металлический столб
ДТП произошло в поселке Лузино на улице Транпортной.
12 октября 2023, 04:48
Шок. 19-летний парень насмерть сбил молодого пешехода под Омском
Пассажир авто пострадала, ее госпитализировали.
3 сентября 2023, 05:58
В Омской области начали отлавливать бродячих животных после вмешательства прокуратуры
Проблемой бродячих животных заинтересовались после обращения местных жителей с жалобами на укусы бездомных собак.
31 января 2023, 04:22

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