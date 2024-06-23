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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

иллсютрация

Законная собственность. Мэрия Омска сообщила подробности о киоске на Левобережье

23 июня 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney
иллсютрация

В омской мэрии рассказали новые подробности об уничтожении берез на Левобережье

Городская администрация пообещала проверить факт повреждения деревьев.

По информации, предоставленной на запрос корреспондента «Омск-информ», земельный участок под скандальной шашлычной является собственностью предпринимателя. Однако фактом гибели деревьев в мэрии заинтересовались — факт их уничтожения пообещали проверить.

Напомним, сегодня в одну из редакций городских СМИ обратились жители 12 микрорайона: по их словам, в небольшом зеленом уголке на пересечении Ватутина-Дмитриева внезапно появилась шашлычная. А вот деревья при этом стали гибнуть.

Жители Левобережья Омска возмутились шашлычной, появившейся на месте зеленой зоны
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#Илья Скобин#Омск#Деревья#Мэрия Омска#Проверка#Жители#Предприниматель#Земельный участок#Новости#Левобережье#Киоск#Микрорайон#Городская администрация
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