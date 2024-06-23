Законная собственность. Мэрия Омска сообщила подробности о киоске на Левобережье

По информации, предоставленной на запрос корреспондента «Омск-информ», земельный участок под скандальной шашлычной является собственностью предпринимателя. Однако фактом гибели деревьев в мэрии заинтересовались — факт их уничтожения пообещали проверить.



Напомним, сегодня в одну из редакций городских СМИ обратились жители 12 микрорайона: по их словам, в небольшом зеленом уголке на пересечении Ватутина-Дмитриева внезапно появилась шашлычная. А вот деревья при этом стали гибнуть.