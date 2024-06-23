Жители Левобережья Омска возмутились шашлычной, появившейся на месте зеленой зоны

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Жители домов в районе пересечения улиц Ватутина-Дмитриева обеспокоены судьбой своего небольшого зеленого уголка — и своими опасениями они поделились с редакцией Telegram-канала «Вести Омск».
По словам горожан, в их районе буквально за один день появилась шашлычная — как раз в том самом березовом околке, но деревья начали гибнуть: как отмечается, причиной тому могло послужить повреждение корней деревьев из-за укладки бетонных плит строителями.
По последней информации, прокуратура уже отреагировала на обращение жителей 12 микрорайона — уже инициирована проверка, в ходе которой и оценят законность действий владельцев киоска.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что администрация города не будет отзывать разрешение на признанное незаконным строительство ЖК «Мирапорт», поскольку не имеет на это полномочий — подобные вопросы контролируются другими органами власти.