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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Березовая роща, ставшая предметом споров

Жители Левобережья Омска возмутились шашлычной, появившейся на месте зеленой зоны

23 июня 2024, 07:29
Фото: Telegram-канал «Вести Омск»
Березовая роща, ставшая предметом споров

Омичи пожаловались на уничтожение березовой рощи на Левобережье

Березовый околок в 12 микрорайоне, по словам местных жителей, погиб из-за действий строителей киоска-шашлычной.

Жители домов в районе пересечения улиц Ватутина-Дмитриева обеспокоены судьбой своего небольшого зеленого уголка — и своими опасениями они поделились с редакцией Telegram-канала «Вести Омск».

По словам горожан, в их районе буквально за один день появилась шашлычная — как раз в том самом березовом околке, но деревья начали гибнуть: как отмечается, причиной тому могло послужить повреждение корней деревьев из-за укладки бетонных плит строителями.

Обстановка и состояние деревьев вокруг киоскаОбстановка и состояние деревьев вокруг киоска
Обстановка и состояние деревьев вокруг киоскаОбстановка и состояние деревьев вокруг киоска
Обстановка и состояние деревьев вокруг киоскаОбстановка и состояние деревьев вокруг киоска
Обстановка и состояние деревьев вокруг киоскаОбстановка и состояние деревьев вокруг киоска
Обстановка и состояние деревьев вокруг киоска
Фото: Telegram-канал «Вести Омск»

По последней информации, прокуратура уже отреагировала на обращение жителей 12 микрорайона — уже инициирована проверка, в ходе которой и оценят законность действий владельцев киоска.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что администрация города не будет отзывать разрешение на признанное незаконным строительство ЖК «Мирапорт», поскольку не имеет на это полномочий — подобные вопросы контролируются другими органами власти.

Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
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#Илья Скобин
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