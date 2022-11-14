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Магазин «ОШИ» выкупил омский предприниматель почти за 12 млн рублей

Сегодня, 10:03
Фото: 1MI
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Магазин, расположенный у озера Кирпичка, выкупил Вадим Зайцев.

Сегодня, 14 ноября, по данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, конкурсный управляющий ООО «ОША» Александр Вайсберг сообщил результаты торгов.

Магазин, расположенный у озера Кирпичка, на ул. 12-го Декабря, д. 108, выкупил Вадим Зайцев, предложив 11,9 млн рублей. Площадь помещения составляет 679,9 кв. м.

Отметим, что Вадим Зайцев является владельцем компании ООО «ФУД СИТИ», которая занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом.

Помимо этого, на торги было выставлено помещение площадью 917 кв. м, расположенное в подвале на ул. Декабристов, д. 98. Однако торги признаны несостоявшимися, в связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного участника.

Напомним, ранее омская компания-банкрот «ОША» выставила на продажу 13 лотов: птицефабрика, гараж с автомобилями, моторная лодка и многое другое.

Омская корпорация-банкрот «ОША» выставила на торги фабрику, землю и лодку
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#Юлия Бармина#Город#Аукцион#ОША#Магазин
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