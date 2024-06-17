По итогам ЕГЭ по русскому и математике в Омской области выросло число стобалльников

Ситуация с экзаменом по профильной математике противоположная. Количество стобалльных работ увеличилось сразу на 11, в 2023 идеально решил вариант лишь один выпускник, а в 2024 — 12. Отмечается, что 15% от всех работ по русскому языку стали высокобалльными (от 80 баллов и выше), по профильной математике таких работ 8,4%.