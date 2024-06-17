По итогам ЕГЭ по русскому и математике в Омской области выросло число стобалльников

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В этом году ЕГЭ по русскому языку написали 7 289 выпускников региона, профильную математику — 3 449, а базовую — 3 834. В Омской области 22 школьника сдали русский язык на 100 баллов, в прошлом году это число было чуть больше — 25.
Ситуация с экзаменом по профильной математике противоположная. Количество стобалльных работ увеличилось сразу на 11, в 2023 идеально решил вариант лишь один выпускник, а в 2024 — 12. Отмечается, что 15% от всех работ по русскому языку стали высокобалльными (от 80 баллов и выше), по профильной математике таких работ 8,4%.
Основой период сдачи ЕГЭ завершился, 4 и 5 июля пройдут пересдачи экзаменов по одному из предметов, какой экзамен переписать, каждый ученик может выбрать самостоятельно.