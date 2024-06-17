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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Омской области выросло число стобалльников после ЕГЭ по русскому и математике

По итогам ЕГЭ по русскому и математике в Омской области выросло число стобалльников

17 июня 2024, 13:25
Фото: 1MI

В Омской области выросло число стобалльников после ЕГЭ по русскому и математике

После публикации результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в Омской области выросло число стобалльных работ.

В этом году ЕГЭ по русскому языку написали 7 289 выпускников региона, профильную математику — 3 449, а базовую — 3 834. В Омской области 22 школьника сдали русский язык на 100 баллов, в прошлом году это число было чуть больше — 25.

Ситуация с экзаменом по профильной математике противоположная. Количество стобалльных работ увеличилось сразу на 11, в 2023 идеально решил вариант лишь один выпускник, а в 2024 — 12. Отмечается, что 15% от всех работ по русскому языку стали высокобалльными (от 80 баллов и выше), по профильной математике таких работ 8,4%.

Основой период сдачи ЕГЭ завершился, 4 и 5 июля пройдут пересдачи экзаменов по одному из предметов, какой экзамен переписать, каждый ученик может выбрать самостоятельно.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Выпускники#ЕГЭ#Новости#Экзамены#Экзамен#Сдача ЕГЭ#Расписание ЕГЭ#Единый государственный экзамен#Выпускной 2024
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