Могут «подвинуться»: Обанкротившийся «Лидер» выставил «Лексус» на торги в третий раз

Это уже третья попытка. В первый раз машину пытались продать за 7,9 млн рублей, во второй — за 7,11 млн. Оба раза предложение никого не заинтересовало. Теперь Соколов снова выставил «Лексус» по второй цене с шагом аукциона в 435 тысяч рублей.