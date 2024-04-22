Могут «подвинуться»: Обанкротившийся «Лидер» выставил «Лексус» на торги в третий раз

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Компания проходит процедуру конкурсного производства, и конкурсный управляющий Григорий Соколов пытается продать принадлежащие ей активы, чтобы найти деньги для кредиторов. Сегодня стало известно, что на торги в очередной раз выставлен автомобиль Lexus RX350 2019 года.
Это уже третья попытка. В первый раз машину пытались продать за 7,9 млн рублей, во второй — за 7,11 млн. Оба раза предложение никого не заинтересовало. Теперь Соколов снова выставил «Лексус» по второй цене с шагом аукциона в 435 тысяч рублей.
— Минимальная цена на последнем периоде торгов посредством публичного предложения — 4 500 000 ₽, — уточняется в официальном сообщении.
Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта 2023 года. Осенью мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации.