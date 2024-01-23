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Конкурсный управляющий СК «Лидер» не смог продать принадлежащий фирме «Лексус»

«Лексус» обанкротившейся СК «Лидер» никто не захотел покупать

23 января 2024, 10:51
Фото: 1MI

Конкурсный управляющий СК «Лидер» не смог продать принадлежащий фирме «Лексус»

Торги признаны несостоявшимися.

В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Компания проходит процедуру конкурсного производства. Сегодня стало известно о результатах торгов, на которые был выставлен ряд ценных активов «Лидера».

Город55 уже писал о том, что конкурсный управляющий Григорий Соколов решил продать автомобиль Lexus RX350 2019 года (начальная цена — 7,9 млн рублей), автомобиль-фургон 2016 года за 800 тысяч и 2 КАМАЗа 2017 года по 1,54 млн рублей каждый. Вся эта техника находится сейчас в залоге у Примсоцбанка.

Торг был уместен (шаг аукциона составлял 5%), но тем не менее продать удалось не все.

— По Лоту № 1 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах, — говорится в официальном сообщении.

Речь идет о «Лексусе». При этом КАМАЗы купила ИП Александрова (один за 1,925 млн рублей, второй за 1,848 млн рублей), а автомобиль-фургон достался ООО «Лантан» по цене, втрое превышающей изначальную, — 2,36 млн рублей.

Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта 2023 года. В октябре мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации.

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#Бизнес#Торги#Новости#Николай Эйхвальд
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