«Лексус» обанкротившейся СК «Лидер» никто не захотел покупать

Город55 уже писал о том, что конкурсный управляющий Григорий Соколов решил продать автомобиль Lexus RX350 2019 года (начальная цена — 7,9 млн рублей), автомобиль-фургон 2016 года за 800 тысяч и 2 КАМАЗа 2017 года по 1,54 млн рублей каждый. Вся эта техника находится сейчас в залоге у Примсоцбанка.