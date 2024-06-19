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ТПП РФ: В Москве прошло награждение лауреатов премии «Золотой Меркурий»

ТПП РФ: В Москве прошло награждение лауреатов премии «Золотой Меркурий»

19 июня 2024, 07:56
Фото: кадр
В российской столице вручили награды победителям и лауреатам национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Торгово-промышленная палата России каждый год проводит конкурс для малых компаний, среди которых есть экспортеры и семейные предприятия.

В 2024 году на участие в конкурсе поступило более 400 заявок от 75 региональных палат. Организаторы рассказали, что одной из задач мероприятия является поддержка и продвижение предпринимательской деятельности в России.

По словам президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, организаторы придают большое значение уровню проведения церемонии награждения. О победителях и лауреатах сообщают в регионы, направляя информацию главам администраций и бизнес-сообществу. Это помогает применять в общем деле передовую практику. Многие победители затем входят в число членов комитетов, советов. «Мы номинируем специалистов, работающих на земле, малые предприятия, семейные предприятия. Для оценки приглашаются эксперты. Они оценивают также регулирующее воздействие законопроектов», — подытожил эксперт.

Претендовать на получение премии могут предприятия, в штате которых числится до 100 человек. На федеральном этапе также существуют специальные номинации. В их числе — «Лучшая банковская программа для МСП».

Как рассказал первый зампредседателя правления АО АКБ «Международный финансовый клуб» Анатолий Хвостиков, все финансовые учреждения должны работать в связке с развитием предпринимательской деятельности. По его словам, компании сектора МСП и микробизнес, семейные предприятия формируют национальное благосостояние. «Премия „Золотой Меркурий“ не имеет аналогов. Она показывает, как развивается бизнес в нашей стране, особенно сейчас, в условиях чрезвычайных экономических условий. Из года в год, особенно в этом году, мы видим географическое и отраслевое расширение. Появляются инновационные компании, медицинские кластеры, создается совершенно не имеющее аналогов не только в России, а и в мире программное обеспечение», — заявил специалист.

По традиции в число партнеров конкурса вошел химический холдинг ПАО «ФосАгро» (Россия).

Согласно заявлению первого заместителя гендиректора ПАО «ФосАгро» Сироджа Лоикова, более двух десятков лет организация выступает в качестве партнера премии, чем очень гордится. Премия отмечает в секторе МСП предприятия, успешные в инновационном плане и социальной ответственности. Это компании, предлагающие услуги и продукцию высокого качества, которые потом можно выводить на рынок. Являясь социально ответственным бизнесом, «ФосАгро» выражает поддержку подобным инициативам, поскольку в основе устойчивого развития предприятия лежит именно социальная ответственность бизнеса. «Если мы это видим в малом и среднем бизнесе, мы очень стремимся к тому, чтобы этот бизнес поддерживать», — рассказал он.

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