ТПП РФ: В Москве прошло награждение лауреатов премии «Золотой Меркурий»

Как рассказал первый зампредседателя правления АО АКБ «Международный финансовый клуб» Анатолий Хвостиков, все финансовые учреждения должны работать в связке с развитием предпринимательской деятельности. По его словам, компании сектора МСП и микробизнес, семейные предприятия формируют национальное благосостояние. «Премия „Золотой Меркурий“ не имеет аналогов. Она показывает, как развивается бизнес в нашей стране, особенно сейчас, в условиях чрезвычайных экономических условий. Из года в год, особенно в этом году, мы видим географическое и отраслевое расширение. Появляются инновационные компании, медицинские кластеры, создается совершенно не имеющее аналогов не только в России, а и в мире программное обеспечение», — заявил специалист.