3,7 миллиарда. В Омске одобрили проект нового операционного корпуса на Булатова

Posted 28 сентября, 10:05
Published 28 сентября, 10:05
Modified 28 сентября, 10:05
Updated 28 сентября, 10:05
Как сообщал ранее Город55, в Омске собираются построить два крупных медицинских центра. Это операционный корпус КМХЦ и лечебный корпус онкодиспансера.
Согласно официальным данным ГИС ЕГРЗ, проект операционного корпуса уже прошел госэкспертизу. Положительное заключение, как стало известно Городу55, выдали 27 сентября. Застройщиком выступает БУ «Омскоблстройзаказчик», а разработчиком проекта — ООО «Проектное бюро РИЦ». Согласно открытым данным, учредителем и директором бюро является Роман Анкудинов. Выручка предприятия в 2023 году составила 40 млн рублей, из них 28 млн прибыли.
Напомним, что на операционный корпус планируется выделить более 3,7 млрд рублей, а в эксплуатацию ввести здание в 2028 году. 3,1 млрд выделят городу Омску из федеральной казны. Комплекс медико-хирургического центра расположится на улице Булатова.
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