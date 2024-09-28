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Posted 28 сентября, 10:05

Published 28 сентября, 10:05

Modified 28 сентября, 10:05

Updated 28 сентября, 10:05

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3,7 миллиарда. В Омске одобрили проект нового операционного корпуса на Булатова

28 сентября 2024, 10:05
Фото: 1MI
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Проект нового медцентра на Булатова в Омске получил положительное заключение

Его построят к 2028 году. Большую часть работ спонсируют из федерального бюджета.

Как сообщал ранее Город55, в Омске собираются построить два крупных медицинских центра. Это операционный корпус КМХЦ и лечебный корпус онкодиспансера.

Согласно официальным данным ГИС ЕГРЗ, проект операционного корпуса уже прошел госэкспертизу. Положительное заключение, как стало известно Городу55, выдали 27 сентября. Застройщиком выступает БУ «Омскоблстройзаказчик», а разработчиком проекта — ООО «Проектное бюро РИЦ». Согласно открытым данным, учредителем и директором бюро является Роман Анкудинов. Выручка предприятия в 2023 году составила 40 млн рублей, из них 28 млн прибыли.

Напомним, что на операционный корпус планируется выделить более 3,7 млрд рублей, а в эксплуатацию ввести здание в 2028 году. 3,1 млрд выделят городу Омску из федеральной казны. Комплекс медико-хирургического центра расположится на улице Булатова.

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Финансирование#Новости#Экспертиза#Город Омск#Улица Булатова#Медицинские центры
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