«Батюшка Иртыш начал раздавать». Омские рыбаки вновь похвастались богатым уловом

Posted 28 сентября, 08:45
Published 28 сентября, 08:45
Modified 28 сентября, 08:56
Updated 28 сентября, 08:56
Жители Омской области продолжают делиться результатами рыбалок на берегах Иртыша. Больших рыб удается поймать в разных районах области.
Недавно удача улыбнулась жителю Большереченского района. Мужчина поймал щуку весом три килограмма и опубликовал фото с ней в паблике «Рыбалка в Омске».
Еще несколько внушительных щук поймал омич в Тарском районе.
«Иртыш, Северное направление Тара, приехали на берег в 17:00, в 18:13 поймали первую, потом за 30 минут еще трех и тишина, на следующее утро, в 8:00, поймали 1.6 кг, потом 4 кг еще одну и тишина до 12:00, и потом батюшка Иртыш начал раздавать. Выплыли в 14:30 и домой!» — так мужчина описал удачную рыбалку.
Напомним, что омичи и раньше ловили гигантских рыб на берегах Иртыша. В середине сентября рыбак из Тевризского района выловил щуку весом 9,2 кг, а десятикилограммовую поймал омич, решивший отправиться на рыбалку в деревню Решетниково Большереченского района.
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