gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 04:33

Published 28 сентября, 04:33

Modified 28 сентября, 04:33

Updated 28 сентября, 04:33

Иллюстрация

«Это кошмар». Омичи четыре месяца просидели без горячей воды из-за аварии

28 сентября 2024, 04:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи рассказали, что четыре месяца сидели без горячей воды из-за аварии

В «Тепловой компании» сообщили, что все работы планируется завершить до 4 октября.

В редакцию Города55 обратились жители дома по улице Королева, 3/3. Омичи сообщили, что с 26 мая у них отсутствует горячая вода.

«В настоящее время „РТС“ отчитались, что в Омске нет ни одного дома без горячей воды, готовность к отопительному сезону — 100%. Но при этом наш дом не то что без горячей воды, он и без тепла. Дома ужасный холод, люди начинают заболевать, это какой-то кошмар», — рассказала местная жительница Виктория.

Горячая вода идет к дому по магистральным водопроводам «Омск РТС», однако к зданию поступает по внутриквартальным сетям «Тепловой компании». Жильцы обратились с жалобой в Госжилинспекцию и прокуратуру.

В результате в середине сентября директор «Тепловой компании» получил представление от прокуратуры. А Госжилинспекция организовала внеплановую проверку в отношении «Омск РТС». (документы имеются в распоряжении редакции)

Город55 узнал в «Тепловой компании», когда из кранов у местных жителей пойдет горячая вода.

«Общая картина повреждений на тепловых сетях АО „Тепловая компания“ в этом году характеризуется ростом количества повреждений по сравнению с прошлыми годами. Так, по адресу Королева, 3, корпус 3 отсутствует горячее водоснабжение в связи с повреждением трубопровода по адресу ул. Химиков, 36. Работы планируется завершить не позднее 4 октября», — рассказали в организации.

Также в «Тепловой компании» добавили, что прилагают все усилия для бесперебойного теплоснабжения предстоящей зимой.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске 309 домов остались без горячей воды из-за повреждений на сетях. На теплосетях работают 22 бригады.

Еще 309 домов без воды. В Омске продолжают чинить повреждения на сетях
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#Жалобы#Авария#Горячая вода#Тепловая компания#Холод#Госжилинспекция#Ремонтные работы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика