«Это кошмар». Омичи четыре месяца просидели без горячей воды из-за аварии

Posted 28 сентября, 04:33
Published 28 сентября, 04:33
Modified 28 сентября, 04:33
Updated 28 сентября, 04:33
В редакцию Города55 обратились жители дома по улице Королева, 3/3. Омичи сообщили, что с 26 мая у них отсутствует горячая вода.
«В настоящее время „РТС“ отчитались, что в Омске нет ни одного дома без горячей воды, готовность к отопительному сезону — 100%. Но при этом наш дом не то что без горячей воды, он и без тепла. Дома ужасный холод, люди начинают заболевать, это какой-то кошмар», — рассказала местная жительница Виктория.
Горячая вода идет к дому по магистральным водопроводам «Омск РТС», однако к зданию поступает по внутриквартальным сетям «Тепловой компании». Жильцы обратились с жалобой в Госжилинспекцию и прокуратуру.
В результате в середине сентября директор «Тепловой компании» получил представление от прокуратуры. А Госжилинспекция организовала внеплановую проверку в отношении «Омск РТС». (документы имеются в распоряжении редакции)
Город55 узнал в «Тепловой компании», когда из кранов у местных жителей пойдет горячая вода.
«Общая картина повреждений на тепловых сетях АО „Тепловая компания“ в этом году характеризуется ростом количества повреждений по сравнению с прошлыми годами. Так, по адресу Королева, 3, корпус 3 отсутствует горячее водоснабжение в связи с повреждением трубопровода по адресу ул. Химиков, 36. Работы планируется завершить не позднее 4 октября», — рассказали в организации.
Также в «Тепловой компании» добавили, что прилагают все усилия для бесперебойного теплоснабжения предстоящей зимой.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске 309 домов остались без горячей воды из-за повреждений на сетях. На теплосетях работают 22 бригады.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]