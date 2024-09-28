Бабье лето пришло. На Омскую область надвигается потепление до +23 градусов

Posted 28 сентября, 04:43
Published 28 сентября, 04:43
Modified 28 сентября, 06:24
Updated 28 сентября, 06:24
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды в Омской области на выходные и начало следующей недели. Согласно ему, в регион вернется тепло, при этом стоит ждать сильного ветра. Сегодня, 28 сентября, температура воздуха днем составит +14…+19 градусов, ночью же было +2…+7.
В воскресенье столбик термометра поднимется выше и покажет +16…+21 градусов днем и +3…+8 градусов ночью. На протяжении суток не ожидается существенных осадков, однако стоит быть готовыми к сильному ветру, в отдельных районах области его порывы будут достигать 15 м/с.
В первый день следующей недели, 30 сентября, воздух прогреется до рекордных значений — +18…+23 градусов днем и +5…+10 ночью. В этот день также не ожидается осадков, а порывы ветра станут слабее.
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