gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 04:43

Published 28 сентября, 04:43

Modified 28 сентября, 06:24

Updated 28 сентября, 06:24

Синоптики рассказали омичам о приближении по-летнему теплой погоды

Бабье лето пришло. На Омскую область надвигается потепление до +23 градусов

28 сентября 2024, 04:43
Фото: 1MI

Синоптики рассказали омичам о приближении по-летнему теплой погоды

В ближайшие дни в регионе наступит бабье лето, температура воздуха будет подниматься до +21…+23 градусов.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды в Омской области на выходные и начало следующей недели. Согласно ему, в регион вернется тепло, при этом стоит ждать сильного ветра. Сегодня, 28 сентября, температура воздуха днем составит +14…+19 градусов, ночью же было +2…+7.

В воскресенье столбик термометра поднимется выше и покажет +16…+21 градусов днем и +3…+8 градусов ночью. На протяжении суток не ожидается существенных осадков, однако стоит быть готовыми к сильному ветру, в отдельных районах области его порывы будут достигать 15 м/с.

В первый день следующей недели, 30 сентября, воздух прогреется до рекордных значений — +18…+23 градусов днем и +5…+10 ночью. В этот день также не ожидается осадков, а порывы ветра станут слабее.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

Ранее Город55 писал, какая погода ждет жителей Омской области в октябре.

Помимо снежного циклона, омичей на этой неделе ждет еще одна напасть
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Погода на выходных#Изменение погоды#Погодные условия
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика