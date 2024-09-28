Бабье лето пришло. На Омскую область надвигается потепление до +23 градусов

В воскресенье столбик термометра поднимется выше и покажет +16…+21 градусов днем и +3…+8 градусов ночью. На протяжении суток не ожидается существенных осадков, однако стоит быть готовыми к сильному ветру, в отдельных районах области его порывы будут достигать 15 м/с.