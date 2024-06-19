Пошли в обход. В Омской области поймали 6 иностранцев, незаконно пересекших границу

Напомним, что ранее из Омска были депортированы 12 нелегальных мигрантов. Они не смогли вовремя уехать из страны из-за занятости и отсутствия средств. В результате их признали виновными в нарушении правил въезда в страну и незаконной трудовой деятельности. Им были назначены штраф и принудительное выдворение из страны.