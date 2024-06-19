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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

иллюстрация

Пошли в обход. В Омской области поймали 6 иностранцев, незаконно пересекших границу

19 июня 2024, 04:33
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области шесть мигрантов пытались незаконно пересечь границу

Шесть иностранцев решили перейти границу из Казахстана в Россию без официальных пунктов пропуска. Но пограничники вовремя их задержали. Теперь нарушителей отправили под стражу на два месяца. Идет расследование.

В Исилькульском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы группой граждан из Южной Азии.

Оказалось, что шесть иностранцев договорились вместе перейти границу. Они хотели попасть из Казахстана в Россию в обход официальных пунктов пропуска. Однако их планам помешали, и их задержали пограничники.

Сейчас против задержанных возбуждено уголовное дело по статье 322, часть 3 УК РФ. Эта статья касается незаконного пересечения государственной границы России группой лиц по предварительному сговору.

В итоге Исилькульский городской суд заключил под стражу иностранных граждан на два месяца. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, что ранее из Омска были депортированы 12 нелегальных мигрантов. Они не смогли вовремя уехать из страны из-за занятости и отсутствия средств. В результате их признали виновными в нарушении правил въезда в страну и незаконной трудовой деятельности. Им были назначены штраф и принудительное выдворение из страны.

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