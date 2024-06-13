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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

Соглашения с застройщиками предложили распространить на капремонт школ

Застройщикам могут разрешить строить школы и детсады вскладчину

13 июня 2024, 09:08
Фото: 1MI

Соглашения с застройщиками предложили распространить на капремонт школ

Ради обсуждения инициативы соберут внеочередное заседание Горсовета.

На следующей неделе, 18 июня, в Омском городском Совете пройдет внеочередное пленарное заседание. В повестке всего 1 вопрос, который касается проекта соглашения об участии застройщиков в развитии социальной инфраструктуры: администрация хочет внести в документ определенные правки.

Город55 писал о том, как развивалась эта история. Чиновники предложили проект соглашения, согласно которому застройщики должны будут либо возводить детсады и школы самостоятельно, либо вносить деньги на специальный счет — примерно 11 тысяч рублей с каждого квадратного метра жилья. Предполагается, что дело будет исключительно добровольным. Тем не менее прокуратура заявила о возможных коррупционных рисках, отдельные депутаты — о вероятности существенного подорожания квартир. Мэрия доработала инициативу с учетом прозвучавших замечаний, и городской Совет ее одобрил на майском пленарном заседании.

Теперь чиновники хотят расширить использование соглашения: они предлагают считать «развитием социальной инфраструктуры» в том числе капитальный ремонт детсадов и школ. При этом застройщики смогут проводить работы вскладчину.

— Предусмотреть возможность заключения соглашения об участии застройщика в развитии социальной инфраструктуры с несколькими физическими и (или) юридическими лицами, — гласит один из пунктов инициативы.

Напомним: на последнем пленарном заседании вице-мэр Евгений Романин заявил, что если проект соглашения будет утвержден, в тот же день можно будет подписать договоренность с несколькими застройщиками. Это может объяснить спешку, с которой поправки к инициативе выносятся на обсуждение.

Все же без референдума: в Омске одобрили проект соглашения с застройщиками
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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#Горсовет
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