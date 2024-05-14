Омская прокуратура обязала устранить незаконную свалку отходов у G-Drive Арены

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Омская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения закона об охране окружающей среды и обращении c отходами производства и потребления. Поводом для нее стала свалка отходов рядом с мостом им. 60-летия ВЛКСМ, в 350 метрах от «G-Drive Арены».
Установлено, что на участке складировало мусор омское УДХБ, при этом какой-либо контроль за количеством отходов в этом месте учреждение не осуществляло. Нарушение стало причиной попадания мусора в Иртыш, а также незаконной свалки шин и строительных отходов.
После окончания проверки прокуратура внесла представление мру Омска и вынесла постановление о возбуждении административного дела в отношении должностного лица БУ «УДХБ». Устранение нарушений находится на контроле ведомства.