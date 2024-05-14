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У омской G-Drive Арены обнаружили незаконную свалку отходов

Омская прокуратура обязала устранить незаконную свалку отходов у G-Drive Арены

14 мая 2024, 10:39
Фото: Прокуратура Омской области

У омской G-Drive Арены обнаружили незаконную свалку отходов

Межрайонная прокуратура провела проверку по факту незаконного складирования мусора рядом с мостом им. 60-летия ВЛКСМ.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения закона об охране окружающей среды и обращении c отходами производства и потребления. Поводом для нее стала свалка отходов рядом с мостом им. 60-летия ВЛКСМ, в 350 метрах от «G-Drive Арены».

Установлено, что на участке складировало мусор омское УДХБ, при этом какой-либо контроль за количеством отходов в этом месте учреждение не осуществляло. Нарушение стало причиной попадания мусора в Иртыш, а также незаконной свалки шин и строительных отходов.

После окончания проверки прокуратура внесла представление мру Омска и вынесла постановление о возбуждении административного дела в отношении должностного лица БУ «УДХБ». Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

В Омске сумма штрафов за неправильную утилизацию мусора выросла до 3,4 млн рублей
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