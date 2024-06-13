Узор из пятнышек на спинке. В омском Большереченском зоопарке родился детеныш марала

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Большереченском зоопарке сегодня, 13 июня, рассказали о пополнении. В зверинце родился детеныш алтайского марала.
«1 июня, в самый настоящий День Детей, появилась на свет наша крошечка — детеныш алтайского марала. Малыш на редкость смелый, не видит необходимости прятаться в укрытиях, с интересом относится к гостям и своим киперам. Пока мараленок носит на спинке узор из пятнышек, ведь природа подумала о маскировке малышей. Спустя полгода шерсть приобретет рыжеватый окрас», — сообщили в зоопарке.
Ранее Город55 сообщал о планах по строительству нового зоопарка в Чернолученской зоне.