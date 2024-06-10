Каток, бассейн и игровые залы. На Левобережье Омска построят спорткомплекс за 733 млн

Строительство комплекса запланировано на 2025–2027 годы. В его состав войдут несколько площадок для занятий различными видами спорта, в том числе два катка с искусственным льдом, бассейн и игровые залы. Комплекс будет доступен для тренировок воспитанников спортивных школ и всех желающих омичей.