gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

спортивно-оздоровительный комплекс

Каток, бассейн и игровые залы. На Левобережье Омска построят спорткомплекс за 733 млн

10 июня 2024, 07:32
Фото: Тг-канал Виталия Хоценко
спортивно-оздоровительный комплекс

На Левобережье Омска построят спорткомплекс с катком и бассейном за 733 млн

Виталий Хоценко сообщил, что наш регион получит 733 млн рублей на строительство нового спортивного комплекса. В него войдут два катка с искусственным льдом, бассейн и игровые залы. Работы запланированы на 2025–2027 годы.

Сегодня Виталий Хоценко объявил, что наш регион успешно прошел отбор на получение субсидии от Министерства спорта России в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Благодаря государственно-частному партнерству Омская область получила финансирование в размере 733 млн рублей для реализации этого проекта.

«На эти средства в рамках соглашения с группой компаний „Титан“ создадим многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс», — написал в своем телеграм-канале губернатор.
спортивно-оздоровительный комплексспортивно-оздоровительный комплекс
спортивно-оздоровительный комплекс
Фото: Тг-канал Виталия Хоценко

Строительство комплекса запланировано на 2025–2027 годы. В его состав войдут несколько площадок для занятий различными видами спорта, в том числе два катка с искусственным льдом, бассейн и игровые залы. Комплекс будет доступен для тренировок воспитанников спортивных школ и всех желающих омичей.

Напомним, что еще в феврале было объявлено о передаче в собственность Омской области муниципального земельного участка для строительства комплекса на Волгоградской улице. Его площадь составляет 18 тысяч квадратных метров.

Омская область, ГК «Титан» и банк «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024Проект одобрен. Омич достроит торговый комплекс в элитном поселке ЧукреевкаМаркетплейc «Ozon» станет резидентом омского логопарка «Солнечный»
#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Каток#Новости#Омичи#Левобережье#Зеленая река#Бассейн#Титан#Министерство спорта России#Спортивно-оздоровительный комплекс#Игровые залы#Спортивные школы
Подпишитесь
В деле «Кедра» и двух депутатов оказалась замешана замдиректора департамента мэрии
Сегодня, 10:41
Дожди и жара. Омичей предупредили об очередном погодном сюрпризе в День России
Сегодня, 09:02
Было множество ограничений. Хоценко объяснил, почему Омску необходим новый аэропорт
Сегодня, 13:56
В Омске на территории военных складов на Маркса снесли 28 строений
Сегодня, 10:22
Грация и пластика: в омской G-Drive Арене прошел турнир по художественной гимнастике
Сегодня, 03:57
В Омской области вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны
Сегодня, 11:01
"