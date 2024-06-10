Каток, бассейн и игровые залы. На Левобережье Омска построят спорткомплекс за 733 млн

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:34
Сегодня Виталий Хоценко объявил, что наш регион успешно прошел отбор на получение субсидии от Министерства спорта России в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Благодаря государственно-частному партнерству Омская область получила финансирование в размере 733 млн рублей для реализации этого проекта.
«На эти средства в рамках соглашения с группой компаний „Титан“ создадим многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс», — написал в своем телеграм-канале губернатор.
Строительство комплекса запланировано на 2025–2027 годы. В его состав войдут несколько площадок для занятий различными видами спорта, в том числе два катка с искусственным льдом, бассейн и игровые залы. Комплекс будет доступен для тренировок воспитанников спортивных школ и всех желающих омичей.
Напомним, что еще в феврале было объявлено о передаче в собственность Омской области муниципального земельного участка для строительства комплекса на Волгоградской улице. Его площадь составляет 18 тысяч квадратных метров.