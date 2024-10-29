gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Район

Выбрать дату
2024
Поселения Омского района подвели октябрьские итоги в работе с детьми и молодежью
26 октября, 07:00
У губернатора Омской области появятся четыре полпреда в районах
19 августа, 08:22
По решению Виталия Хоценко в Азовском районе построят крытый хоккейный корт
18 июня, 05:43
2023
«Проведена большая работа». Хоценко пообщался с главами районов Омской области
На заседании совета главы муниципальных образований рассмотрели все аспекты реализации проектов местных инициатив в рамках акции «Решают люди».
26 сентября 2023, 16:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика