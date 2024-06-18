Омская гостиница получила штраф за незаконное устройство экс-сотрудника налоговой

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Прокуратура Омского района Омской области провела проверку в одной из гостиниц и выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что на работу администратора туда взяли бывшего сотрудника налоговых органов, при этом не сообщили о его трудоустройстве прежнему работодателю.
В результате суд привлек юридическое лицо и его руководителя к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа 50 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.