Омская гостиница получила штраф за незаконное устройство экс-сотрудника налоговой

Прокуратура Омского района Омской области провела проверку в одной из гостиниц и выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что на работу администратора туда взяли бывшего сотрудника налоговых органов, при этом не сообщили о его трудоустройстве прежнему работодателю.