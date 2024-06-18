gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Омской гостинице назначили штраф за устройство экс-сотрудника налоговой

Омская гостиница получила штраф за незаконное устройство экс-сотрудника налоговой

18 июня 2024, 14:12
Фото: 1MI

Омской гостинице назначили штраф за устройство экс-сотрудника налоговой

Прокуратура назначила штраф руководству омской гостиницы за незаконный прием на работу бывшего сотрудника налоговых органов.

Прокуратура Омского района Омской области провела проверку в одной из гостиниц и выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что на работу администратора туда взяли бывшего сотрудника налоговых органов, при этом не сообщили о его трудоустройстве прежнему работодателю.

В результате суд привлек юридическое лицо и его руководителя к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа 50 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.

Омская прокуратура обязала подрядчика недостроя на 6-й Станционной выплатить штраф
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Штрафы#Коррупция#Прокурор#Закон#Штраф#Административный штраф#Законодательство#Новости
Подпишитесь
Теперь окончательно: в Омске одобрили разрешение строить школы и детсады вскладчину
Сегодня, 04:25
Успеть до августа. В Омске выделили 15 млн на изготовление 14 композиций для «Флоры»
Сегодня, 05:03
Отравляющий газ и запах тухлых яиц. Омичи два дня подряд дышали опасными выбросами
Сегодня, 05:15
Экс-игрока омского «Авангарда» признали лучшим хоккеистом года
Сегодня, 10:24
Неудачные торги. Здание ДК имени Козицкого пытался выкупить сын омского экс-министра
Сегодня, 10:29
«Прошу вмешаться в беспредел»: омичи сообщили об отключениях горячей воды
Сегодня, 11:10