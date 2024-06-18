Неудачно сдал назад. В Омске молодой водитель «Нивы» сбил 13-летнего велосипедиста

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Published Сегодня, 02:56
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Накануне около 7 часов вечера на улице 1-й Красной Звезды произошло ДТП с велосипедистом.
Как стало известно, 21-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» сбил велосипедиста в районе дома 26. Инцидент произошел, когда водитель сдавал назад. В результате ДТП 13-летнего подростка госпитализировали.
В настоящее время проводится проверка по данному факту.
Напомним, что ранее на Исилькульском тракте 78-летний водитель сбил 15-летнего школьника, который ехал на велосипеде. Пострадавшего госпитализировали. Идет проверка.