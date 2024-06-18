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иллюстрация

Неудачно сдал назад. В Омске молодой водитель «Нивы» сбил 13-летнего велосипедиста

18 июня 2024, 02:56
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске водитель «Нивы» неудачно сдал назад и сбил 13-летнего велосипедиста

Вчера вечером на улице 1-й Красной Звезды сбили 13-летнего велосипедиста. В полиции уточнили, что 21-летний водитель сдавал назад и сбил подростка. Пострадавшего отвезли в больницу.

Накануне около 7 часов вечера на улице 1-й Красной Звезды произошло ДТП с велосипедистом.

Как стало известно, 21-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» сбил велосипедиста в районе дома 26. Инцидент произошел, когда водитель сдавал назад. В результате ДТП 13-летнего подростка госпитализировали.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Напомним, что ранее на Исилькульском тракте 78-летний водитель сбил 15-летнего школьника, который ехал на велосипеде. Пострадавшего госпитализировали. Идет проверка.

В Омской области 78-летний водитель иномарки сбил подростка на велосипеде
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