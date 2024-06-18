Неудачно сдал назад. В Омске молодой водитель «Нивы» сбил 13-летнего велосипедиста

В Омске водитель «Нивы» неудачно сдал назад и сбил 13-летнего велосипедиста

Вчера вечером на улице 1-й Красной Звезды сбили 13-летнего велосипедиста. В полиции уточнили, что 21-летний водитель сдавал назад и сбил подростка. Пострадавшего отвезли в больницу.