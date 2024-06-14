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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

место ДТП

Ехали в одном направлении. В Омске два подростка на мотоциклах устроили ДТП

14 июня 2024, 07:48
Фото: Госавтоинспекция Омской области
место ДТП

В Омске произошло ДТП с участием двух подростков на мотоциклах

В Омске столкнулись два несовершеннолетних мотоциклиста. Инцидент произошел в районе дома № 4 на улице Моторная. При этом оба подростка ехали в одном направлении. В результате аварии в больницу доставили 17-летнего парня.

Накануне вечером в Омске случилось ДТП с участием мотоциклистов. По информации региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал подросток.

Выяснилось, что 15-летний водитель мотоцикла Regulmoto Seven Pro ехал по улице Моторная от улицы Машиностроительной в сторону проспекта Сибирский. В районе дома № 4 он столкнулся с другим мотоциклом Regulmoto Onix Pro, которым управлял 17-летний подросток. При этом оба мотоциклиста ехали в одном направлении.

В результате аварии в медицинское учреждение был доставлен 17-летний мотоциклист. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

пострадавший подростокпострадавший подросток
пострадавший подросток
Фото: Паблик «Инцидент Омск»

Напомним, что ранее в Оконешниковском районе мотоциклист не смог удержать управление, съехал в кювет и опрокинулся вместе с мотоциклом. В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

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