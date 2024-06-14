Ехали в одном направлении. В Омске два подростка на мотоциклах устроили ДТП

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Накануне вечером в Омске случилось ДТП с участием мотоциклистов. По информации региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал подросток.
Выяснилось, что 15-летний водитель мотоцикла Regulmoto Seven Pro ехал по улице Моторная от улицы Машиностроительной в сторону проспекта Сибирский. В районе дома № 4 он столкнулся с другим мотоциклом Regulmoto Onix Pro, которым управлял 17-летний подросток. При этом оба мотоциклиста ехали в одном направлении.
В результате аварии в медицинское учреждение был доставлен 17-летний мотоциклист. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
Напомним, что ранее в Оконешниковском районе мотоциклист не смог удержать управление, съехал в кювет и опрокинулся вместе с мотоциклом. В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.