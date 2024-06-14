Ехали в одном направлении. В Омске два подростка на мотоциклах устроили ДТП

Выяснилось, что 15-летний водитель мотоцикла Regulmoto Seven Pro ехал по улице Моторная от улицы Машиностроительной в сторону проспекта Сибирский. В районе дома № 4 он столкнулся с другим мотоциклом Regulmoto Onix Pro, которым управлял 17-летний подросток. При этом оба мотоциклиста ехали в одном направлении.