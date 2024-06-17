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место ДТП

Двое в больнице. На трассе под Омском водитель «Лады» влетел в автобус с пассажирами

17 июня 2024, 05:51
Фото: Госавтоинспекция Омской области
место ДТП

Под Омском 24-летний водитель «Лады» устроил ДТП с автобусом и попал в больницу

24-летний водитель «ВАЗа» врезался в автобус, в котором ехали 10 пассажиров. Инцидент произошел в районе остановки «Ребровка». После происшествия двух человек доставили в больницу.

Накануне днем на трассе Челябинск — Новосибирск произошло ДТП с пассажирским автобусом. В больницу доставили 24-летнего мужчину и 18-летнюю девушку, сообщили в Госавтоинспекции.

место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Как выяснилось, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2113» въехал в стоящий автобус «ГАЗ НЕКСТ» (маршрут № 904, следующий по маршруту «п. Лузино — железнодорожный вокзал»), когда ехал по трассе Челябинск — Новосибирск. Инцидент произошел в районе остановки «Ребровка». За рулем автобуса был 46-летний мужчина.

В салоне автобуса находились 10 пассажиров, но никто из них не обратился за медицинской помощью. Причины и обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе проверки.

Ранее Город55 рассказывал о трагедии, произошедшей на трассе Тюмень — Омск. Семья из Нефтеюганска погибла в аварии. По словам девушки сына погибшего, его родители и 14-летняя сестра поехали на могилу родственника. Они успели сделать все, что запланировали, и уже возвращались домой, когда произошла авария.

Семья, погибшая на трассе Тюмень — Омск, возвращалась с могилы родственника
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