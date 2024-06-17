Двое в больнице. На трассе под Омском водитель «Лады» влетел в автобус с пассажирами

Ранее Город55 рассказывал о трагедии, произошедшей на трассе Тюмень — Омск. Семья из Нефтеюганска погибла в аварии. По словам девушки сына погибшего, его родители и 14-летняя сестра поехали на могилу родственника. Они успели сделать все, что запланировали, и уже возвращались домой, когда произошла авария.