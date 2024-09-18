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Центральный районный суд

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Сентябрь
Покупайте электроплитки. В омских Нефтяниках резко отключили газ
Омской газовой компании вынесли представление о приостановке деятельности. В это же время местным жителям негде приготовить еду.
18 сентября, 08:12
Июнь
Шок. 76-летнего омича посадили на 5 лет за сексуальное насилие над 10-летней внучкой
18 июня, 06:00
Май
Прокуратура передала в суд дело омича, обвиняемого в незаконных сделках с имуществом
Региональная прокуратура утвердила обвинение по делу руководителя ООО «СТМ-Партнер», которого поймали на незаконных сделках с имуществом.
20 мая, 11:28

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